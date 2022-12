Yiddá Eslava y Édgar Vivar tuvieron oportunidad de compartir roles en la cinta 'Soy inocente'. | Fuente: Composición (Instagram)

Un veterano talento mexicano desembarcó en el cine peruano: Édgar Vivar, conocido por sus papeles en producciones de 'Chespirito' como 'El Chavo del 8' o 'El Chapulín Colorado', se sumó al elenco de 'Soy inocente', la nueva película de la pareja Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

Para la actriz, trabajar con el recordado 'Señor Barriga' fue un sueño realizado para ella y muchos de sus amigos que acudieron al set de filmación. "Édgar ahora ya es nuestro amigo", contó al diario La República. "Ya habíamos tenido unas charlas previas, incluso me lo encontré en un estreno hace muchos años y él fue súper amable con Julián y conmigo", añadió.

Yiddá Eslava resaltó en Édgar Vivar su sencillez. "Me he cruzado con muchos artistas y no todos son humildes o te dedican un poco de tiempo, y Édgar fue amable, es un hombre inteligente y cuando se dio la oportunidad de tenerlo cerca y hablar fue como que demasiado", indicó la protagonista de "Sí, mi amor".

"Es más, tengo amigos que nos agradecieron por cumplir uno de sus sueños al actuar con una persona que ha encarnado a dos personajes que han sido parte de nuestra infancia, de la infancia de dos generaciones", dijo en alusión al 'Señor Barriga' y 'Ñoño', de 'El Chavo del 8'.

"Además de que es súper profesional, no tienes idea y por algo es Édgar Vivar", concluyó Eslava.

Édgar Vivar en su papel de la película "Soy inocente", que llegará a las salas de cine este 2023. | Fuente: Difusión

'Soy inocente', sinopsis

'Soy inocente' es una comedia que cuenta con un elenco conformado por figuras nacionales e internacionales, como Édgar Vivar, Pablo Ruiz, Yarlo Ruiz, Rodolfo Carrión, Patricia Portocarrero, entre otros.

Según un comunicado de prensa, la nueva película de la dupla llegará a los cines en el 2023. Dirigida por Pedro Flores Maldonado (el responsable de 'Sí, mi amor' y '¿Nos casamos? Sí, mi amor'), en esta oportunidad Julián Zucchi asume por primera vez el rol de otra de sus pasiones: la producción.

En un comunicado de prensa, se detalló un breve adelanto de la trama del nuevo proyecto de Yiddá Eslava y Julián Zucchi. La protagonista de esta comedia es Sofía, quien lleva una vida austera como ama de llaves y espera ahorrar hasta el último centavo para mantener a su abuela y sus hermanos.

Un día como cualquier otro, queda involucrada en la escena de un crimen en una habitación de hotel. Ella es inocente, pero sus huellas están por todas partes. Para mantener su trabajo en el hotel colonial —y lo más importante: no ir a la cárcel—, Sofía debe demostrar su inocencia. Pero necesita ayuda, por eso incrimina también a Mame, su compañera de trabajo.

Ambas intentan (sin éxito) deshacerse del cuerpo, mientras van buscando pistas para saber quién es el cadáver y encontrar al verdadero culpable.

