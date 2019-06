La siguiente nota posee spoilers, si no has leído el manga o el capítulo más reciente, es un buen momento para detenerse.

Shingeki no Kyojin no se está guardando nada: tras el impresionante capítulo anterior en donde aprendimos de manera intensiva la verdadera historia de la humanidad y la guerra que se libra más allás de los muros y el mar, las revelaciones no terminan.

Según los recuerdos de Búho y Grisha, Eren ha descubierto la existencia de "la maldición de Ymir", la cual establece un limite de vida para todos aquellos que porten el poder de los 9 titanes.





Un límite de 13 años

Según la leyenda, la fundadora eldiana Ymir murió 13 años después de obtener el poder del titán fundador. Esta es la misma cantidad de tiempo en que una persona morirá cuando obtenga el poder de un titán cambiante.

Búho portó al "Titán de Ataque" y en sus últimos momentos logró cederlo al padre de Eren; asimismo, Grisha alcanzó su límite de tiempo y decidió legarle su voluntad y el poder a Eren, quien adicionalmente posee ahora el poder del titán funfador.

