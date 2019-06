La pareja de campeones retuvo sus respectivos títulos en la noche. | Fuente: WWE

Esta noche debutó Stomping Grounds, el nuevo evento de lucha libre de WWE y tuvo grandes resultados que fueron del agrado de una gran cantidad de fanáticos.

En el evento central de la noche, Seth Rollins derrotó a Baron Corbin gracias a la interrupción de Becky Lynch. La campeona femenina de RAW atacó a Lacey Evans, la árbitra invitada a la lucha, debido a su constante favoritismo hacia Corbin. Rollins retuvo el título universal de RAW.

Por otro lado, Kofi Kingston logró salir primero de la jaula de acero y derrotó a Dolph Ziggler. El campeón de SmackDown hizo un salto increíble para adelantarle la salida a su rival y lograr la retención del cinturón.

That dive by Kofi Kingston could have turned into a serious injury. #WWEStompingGrounds pic.twitter.com/fCMy9BzFHc — Angel - WrestlingNews.co Owner (@AngelAramboles) 24 de junio de 2019

La máxima sorpresa de la noche fue la victoria de Ricochet frente a Samoa Joe por el título de EE. UU. El volador logró su primer campeonato tras su ascenso desde NXT e hizo emocionar a los fanáticos.

Quienes no defraudaron fueron los aspirantes al título crucero en el kickoff. En la mejor lucha de la noche, Drew Gulak se impuso en la triple amenaza y se llevó la corona crucero de la empresa.

Drew Gulak se impone ante Tony Nese y Akira Tozawa, y se convierte en nuevo campeón Crucero. Un campeonato que siempre buscó y por fin se la dan. #AndNew #WWEStompingGrounds pic.twitter.com/ZltO6UCBXx — WWE en Español (@FansWWE_es) 23 de junio de 2019

Todos los resultados de la noche:

- Kofi Kingston vs Dolph Ziggler por el título de WWE en un Steel Cage Match: Kofi Kingston

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título Universal: Seth Rollins

- Becky Lynch vs. Lacey Evans por el título femenino de RAW: Becky Lynch

- Bayley vs. Alexa Bliss por el título femenino de SmackDown: Bayley

- Samoa Joe vs. Ricochet por el título de los Estados Unidos: Ricochet

- Daniel Bryan y Rowan vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) por los títulos en parejas de SmackDown: Daniel Bryan y Rowan

- Tony Nese vs. Akira Tozawa vs. Drew Gulak por el título de peso crucero de la WWE: Drew Gulak

- Roman Reigns vs. Drew McIntyre: Roman Reigns

- The New Day (Big E y Xavier Woods) vs. Kevin Owens y Sami Zayn: The New Day

¿Qué opinas?