Tras meses fuera de pantallas, 'Attack on Titan' (Shingeki no Kyojin) regresó y se emitió el primer episodio de la segunda parte de su tercera temporada. “La ciudad donde todo empezó” colmó las expectativas de los fanáticos y, actualmente, ha conseguido que el anime se posicione como el mejor calificado de esta temporada.

De acuerdo con la web especializada My Anime List, 'Attack on Titan' es el anime que encabeza las preferencias de los amantes del género entre todas las series que se emiten actualmente. El puntaje de la comunidad es de 9.08 estrellas de 10 y supera a Jojo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze, Dororo y One Piece.

La historia central del anime se basa en Eren Jaeger y sus amigos Armin y Mikasa. Ellos viven en una ciudad rodeada por enormes muros que los protegen de enormes titanes. Sin embargo, un día uno de ellos logra ingresar al pueblo y destruye todo a su paso, asesinando a la madre del protagonista. El grupo de amigos jurará venganza y lucharán por derrotar a cada uno de ellos.

La segunda parte de la tercera temporada contará con 12 episodios que se emitirán semanalmente. El primer capítulo se estrenó el domingo pasado. Este 5 de mayo se emitirá el segundo capítulo a las 11 de la mañana horario peruano en el canal japonés NHK General TV. En el transcurso de las horas, Crunchyroll y Funimation subirán el capítulo original con subtítulos en inglés y español.

