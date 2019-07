No tendremos que esperar demasiado para la siguiente temporada. | Fuente: Wit Studio, Production I.G

Si aún no has visto el último capítulo de tercera temporada de Shingeki no Kyojin, te recomendamos verlo de inmediato mediante este enlace o podrías arriesgarte a spoilers. Tras lograr recuperar las memorias de Grisha Jaeger y conocer la verdad del mundo, el comportamiento de Eren se ensombreció dramáticamente; cargado con el conocimiento de que todo el mundo los ve como enemigos y que la batalla real no ha hecho más que comenzar. Esto último queda muy claro cuando la sonrisa de Armin al conocer el mar desaparece cuando Eren finalmente reflexiona lo siguiente: “¿podremos algún día ser libres?”.

Las redes sociales están mostrando sus reacciones a esta última escena y a la expectativa que sienten ante la próxima temporada, la cual se ha confirmado para el año 2020 y promete darle final a la historia.

Yo haciendo la misma cara de Mikasa con el capítulo de hoy.



Yo haciendo la misma cara de Eren sabiendo que el próximo año se terminará Shingeki.#ShingekiNoKyojin #AttackOnTitan pic.twitter.com/2TMrApKZfu — marce sancho 🌺 (@msandel) 30 de junio de 2019

*gritos de fangirl*



**y yo que ya me estaba preparando para una nueva temporada para el 2030 xD



**PV Shingeki no Kyojin - The Final Season.

**Estreno previsto para otoño del 2020.#AttackOnTitan #ShingekiNoKyojin #shingeki pic.twitter.com/it7BOPRxg5 — Yhomi (@jhon_tjk) 30 de junio de 2019

Attack on Titan episode 59 got me like 😭😤 pic.twitter.com/d0afqrQZMs — Miah (@Miiahhhhh) 1 de julio de 2019

Los responsables de Shingeki no Kyojin han pedido a sus espectadores que miren cuidadosamente los créditos del último capítulo, ya que tendrán pistas sobre la próxima y última temporada.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.