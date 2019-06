Attack on Titan confirma su temporada final para el 2020

La última temporada de Shingeki no Kyojin llegará el próximo año. | Fuente: ぽにきゃん-Anime PONY CANYON

Attack on Titan o Shingeki no Kyojin acaba de cerrar lo que podría considerarse como su mejor temporada hasta la fecha, inclusive ganando el reconocimiento de tener el capítulo de serie de TV mejor puntuado en la historia, superando a Breaking Bad. Al parecer, no tendremos que esperar mucho para tener la siguiente y última parte de esta impresionante historia en formato animado.

Se acaba de hace público un corto teaser tráiler en donde se anuncia que la temporada final de este anime será lanzada en un punto durante los meses de setiembre o noviembre del 2020.





Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.