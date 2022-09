Guilty, el maestro de Ikki de Fénix en Saint Seiya, es peruano y se llama Jorge según un nuevo manga. | Fuente: Toei Animation

Saint Seiya, conocido en Perú y en el resto de Latinoamérica como Caballeros del Zodiaco, es una de las franquicias japonesas más populares en nuestra región debido a que varias generaciones crecieron viendo el anime de esta obra junto a otras como Dragon Ball y Sailor Moon. Debido a su relevancia y a la pasión de sus fans, un nuevo cómic de la saga con autorización del autor original ha revelado que uno de sus personajes es peruano.

“Saint Seiya: Time Odyssey” es una nueva historieta creada por el legendario animador francés Jérôme Alquié, al cual muchos le atribuyen el mérito de haber inspirado a Toei Animation a finalmente adaptar la saga de Hades gracias a un corto que hizo, y es en esta donde se ha revelado que Guilty, maestro de Ikki de Fénix durante su entrenamiento en la Isla de la Reina Muerte, es de nacionalidad peruana.

El maestro de Ikki de Fénix es peruano

Tal como mencionó Jorge Vásquez, acérrimo fan y coleccionista de Saint Seiya que incluso ha ganado un récord Guiness por tener la colección más grande de esta franquicia, el primer volumen de Time Odyssey fue dedicado al poderoso caballero de bronce de Fénix y debido a esto, se reveló más información de todos los personajes relacionados con éste.

Guilty, el cruel maestro de Ikki a quien muchos recordarán por ser el responsable de la muerte de Esmeralda y por todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar durante su entrenamiento, fue uno de ellos y la descripción menciona que nació en Perú. Además, la información brindada por el cómic también señala que el nombre verdadero de Guilty es Jorge, un guiño a Vásquez quien mantiene una gran amistad con Alquié debido al cariño que ambos sienten por Caballeros del Zodiaco.

¿Saint Seiya: Time Odyssey forma parte del canon de la franquicia?

Según lo que señala César Rivadeneyra, fan compatriota que administra la fanpage Saint Seiya Yours Ever y el canal de YouTube Geek U, este nuevo spin-off de Caballeros del Zodiaco cuenta con la autorización de Masami Kurumada, creador de la franquicia. No obstante, dejó en claro que la validez de todo lo que se incluya en Time Odyssey para el canon de la saga dependerá del autor original.

" [...] esto es para el universo de Saint Seiya: Time Odyssey, no necesariamente tiene que ser igual para el universo canónico principal de Masami Kurumada a menos que éste lo diga, pero igual es genial que aquí sea peruano [...]", indicó Rivadeneyra.

De este modo, solo queda esperar a que Kurumada confirme si Guilty en verdad es peruano y se llama Jorge en el canon de su obra durante algún evento o mediante un comunicado oficial en uno de sus canales. Debido a que Jérôme Alquié si cuenta con su visto bueno, esto puede ser totalmente factible, pero no se puede tomar como oficial hasta que el mangaka lo revele.

Recordemos que no es la primera vez que Kurumada autoriza la publicación de obras spin-off de su franquicia más exitosa. Episode.G, Saintia Sho, el reciente Rerise of Poseidon y, por supuesto, el aclamado Lost Canvas también son spin-offs que en su momento recibieron el visto bueno del autor.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.