El creador de Naruto revela su personaje favorito de la saga de Dragon Ball Super. | Fuente: Flickr

Masashi Kishimoto sorprendió a los fanáticos del anime cuando anunció su regreso a escribir en el manga de Naruto, específicamente la serie secuela de Boruto: Naruto Next Generation. En su regreso, Kishimoto ha realizado algunos cambios importantes en los poderes de Naruto, Sasuke y otros.

Con respecto al otro manga favorito de Kishimoto, el credor de Naruto dijo lo siguiente sobre Dragon Ball en una entrevista con el medio Saikyo Jump, donde elogia al estudiante calvo del Maestro Roshi en el marco del 40 aniversario de Dragon Ball.

"Entre los muchos personajes de Dragon Ball, el que más me gusta es Krillin. Siempre he leído con pasión las partes en las que persigue a Goku, aunque sabe que es más fuerte que él. Me encantan todos los capítulos en los que Krillin pelea, y esa es una de las razones por las que elijo dibujar el Volumen 11. ¡Felicitaciones por el 40 aniversario!"

Krillin es el personaje favorito del creador de Naruto, Masashi Kishimoto. | Fuente: Flickr

Krillin, el favorito de Kishimoto

Todos los fanáticos sabemos que Krillin nunca podrá igualar los poderes de los Saiyajin en Dragon Ball Super, pero la serie le continúa dando al pequeño luchador muchas oportunidades para sobresalir y ser un personaje importante en el Universo 7.

Ahora, en el Arco de Moro, Krillin tiene la oportunidad de luchar contra los matones del hechicero y ayudar a su fiel amigo Goku.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.