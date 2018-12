Dragon Ball Super | Akira Toriyama indica que no le gusta mucho su propia obra y que alista nuevo trabajo

El Jump Festa, (un evento dedicado al manga y anime en Japón patrocinado por la editorial Shueisha) de este año no contó con la participación de Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball, como es tradición en sus entregas; en lugar de dar un discurso en persona, Toriyama envió un comunicado firmado por él para ser leído al público. El autor indicó que no se presenta personalmente porque sencillamente no le gusta hablar en público, se manifestó también sobre su trabajó en la realización de la película Dragon Ball Super: Broly y su futuro como artista de manga. A continuación, te traemos la traducción del comunicado.

Hola a todos. Soy Akira Toriyama. Realmente debería estar ahí para saludarlos en persona, pero como no me gusta estar en el escenario, les pido me disculpen por enviar este mensaje. (…)

La película “Dragon Ball Super: Broly” se acaba de estrenar. Esta es la tercera película animada en la cual me he visto envuelto tan cercanamente. Hace tiempo, cuando se serializaba el manga, estaba tan ocupado que no tuve ningún tipo de participación en las animaciones, pero posiblemente ahora que tengo más tiempo libre y antes de que me diera cuenta, me vi envuelto en el difícil mundo de la producción de animación. A pesar de haber dicho esto, lo único que hice fue aportar con la historia, los diálogos y los diseños; aquellos que se esforzaron de verdad fueron los miembros del staff que se encargaron de convertir todo eso en una sóla película. Gracias a ellos, la película parece ser un éxito.

(…)

A todos los niños, adultos con corazón de niño y quizá a las pocas niñas que entienden el corazón de los niños, por favor, miren la película y emociónense. Personalmente, considero que "Dragon Ball” sólo trata de peleas, lo que, para ser perfectamente franco, no es algo que me guste mucho; pero por alguna razón este divertido y misterioso trabajo es lo que me emociona cuando se me ocurre una historia.

Ahora, me estoy volviendo más y más viejo, pero también se me están ocurriendo nuevas ideas para mi próximo trabajo. Encontrémonos de nuevo en mi siguiente trabajo.

Akira Toriyama