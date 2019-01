Dragon Ball Super: Broly | Película animada derrota a Asu Mare 2 y Star Wars con exitosas cifras de pre-ventas

Tras su lanzamiento el 10 de enero, Dragon Ball Super Broly ha logrado impresionantes números de preventas en el Perú, alcanzando la gran cifra de 120,000 tickets vendidos antes del lanzamiento, incluidas las funciones de medianoche del día de estreno. Este crecimiento es exponencial, pues su título anterior, “La resurrección de Freezer”, logró sólo 9000 preventas.

Ni la popularidad de Cachín pudo contra el fanatismo que genera Gokú en el público peruano: “Dragon Ball Super: Broly” ha superado a la taquillera cinta peruana Asu Mare 2, que logró vender 70,000 preventas, también a Star Wars: The Last Jedi con 85, 000 y Star Wars: The Force Awakens con 48, 000, entre otras cintas de gran éxito.

Sobre Dragon Ball Super: Broly

La película "Dragon Ball Super: Broly" se estrenó este 10 de enero en cines peruanos. Dragon Ball Super: Broly nos narrará la lucha entre Gokú y Vegeta contra Broly, un Saiyajin que aparece misteriosamente en la tierra tras la destrucción del planeta Vegeta. Todo parece indicar que Broly es exiliado del planeta para ocultar el hecho de que hubo un bebé con un nivel de pelea superior al de Vegeta, lo que motivará la venganza de Broly hacia el príncipe Saiyajin.

