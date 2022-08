Dragon Ball Super: Super Hero se estrena este jueves en cines a nivel nacional. | Fuente: Toei Animation

"Dragon Ball es como personaje de Dragon Ball: se muere, revive, se muere, revive... y así hasta la eternidad", dijo René García en una rueda de prensa para promocionar 'Dragon Ball Super: Super Hero', película que se estrenará en cines a nivel latino este jueves 18 de agosto.

Y si nos ponemos a pensar, es muy cercana a la realidad. Con la serie animada y el manga Dragon Ball Super, la fanaticada se dividió con quienes creen que la saga está siendo sobrexplotada, pero con quienes agradecen poder tener más producciones de la franquicia en la actualidad.

Por el contrario, ahora con 'Dragon Ball Super: Super Hero', las emociones están a flor de piel, con un gran público expectante por asistir en masa a los cines. Y las razones, entre muchas otras, es conocer el papel el doblaje de Luis Manuel Ávila, el popular ‘Junior P. Luche’, como Gohan. ¿Debuta con el pie derecho en la saga?

‘Dragon Ball Super: Super Hero’: Una película hecha para Gohan

Con los tráilers y la sinopsis brindada por la propia Toei Animation, sabíamos que se le iba a dar un papel protagónico a Gohan y a Piccolo, quienes, efectivamente, quienes gobiernan la trama de la producción publicada por Crunchyroll y Sony.

En esta historia, contamos con el regreso de la Patrulla Roja, una de las agrupaciones más ilustres en las primeras series de la franquicia. Magenta, su líder, recluta al Dr. Hedo, nieto del Dr. Gedo, para que se una a sus filas y puedan combatir juntos a una organización “malévola” como lo es la Corporación Cápsula.

Allí, el pequeño Hedo crea a Gamma 1 y Gamma 2, dos androides que servirán como los generales de la nueva conquista. Curiosamente, como él nació en la era de los cómics y superhéroes, les brinda capas y este porte heroico del que se deslinda el nombre de la película.

Como plan B, también están intentando revivir a Cell en una fase máximas y más poderosa.

Al frente, los saiyajines liderarán la resistencia. Piccolo se encuentra en una fase de “madrastra” con Pan, la hija de Gohan, y se inmiscuirá en las filas de la Patrulla para conocer más su plan, pero el hecho se complica cuando los villanos raptan a la menor para atraer a su padre, quien se convertirá en el protagonista de los combates.

Gohan busca el centro entre el aprendizaje y su papel paterno. | Fuente: Toei Animation

Gohan, con esta puesta en escena, recupera ese nivel de atención que había sido despojado de su trama en las últimas temporadas de la saga y que en algún momento prometió ser el próximo giro argumental. Para ello el saiyajin muestra toda su fuerza en los duelos, pero toda su comprensión con su menor en un balance equilibrado como tal vez no lo tuvo Gokú en sus mejores épocas.

Con el protagónico de Piccolo y Gohan, serán Carlos Segundo, pero principalmente Luis Manuel Ávila, las voces en español latino que más escuchemos en la película. Ávila hace su debut en la franquicia con una gran participación, con un tono muy similar al de su antecesor, pero con su cuota característica que refresca y puede convencer hasta a los más radicales. Fue una excelente oportunidad para mostrarse y no defraudó. Solo para ejemplificar: las voces de Mario Castañeda y René García son escuchadas en contadas ocasiones porque prácticamente Gokú y Vegeta son personajes hasta terciarios en el filme.

El mensaje de la película, claro está, es la redención. Por más villanos que existan, conectas con ellos, y tratas de encontrar las razones detrás de sus actos. 'Super Hero' recurre a cambios de guion ya vistos, pero nunca obsoletos, para conseguirlo.

El arte detrás

Para convencer a los fanáticos, ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ hace el uso de herramientas nostálgicas como los flashbacks para poder recordar los combates y los sucesos que llevaron a la popularidad a la Patrulla Roja.

Asimismo, hace uso del humor clásico de la serie, el cual se deja querer y permite aligerar todo el contenido. Eso sí, algunos chistes pueden ser burdos, como la escena de los deseos de Bulma a Sheng Long, que a esta altura ya no me parecen tan graciosos.

Un punto para tomar en cuenta y que puede chocar es el lado artístico. Gracias a videojuegos como Dragon Ball FighterZ o Dragon Ball: Kakarot, el cambio a un nuevo apartado artístico no me pareció drástico y el 3D me pareció incluso correcto de cara a una nueva generación de fanáticos. No obstante, podría comprender a quienes se quejen de ello, pero sí les recomendaría darles una nueva oportunidad.

Piccolo y Gohan en 'Dragon Ball Super: Super Hero' | Fuente: Toei Animation

Los combates están bien llevados y están acompañados de un buen soundtrack, aunque no los considero como los mejores de la saga. Eso sí, se harán recordar por varios puntos, especialmente por los técnicas utilizadas y por las transformaciones, las cuales sorprenderán a los fans. Como cuando de niño buscabas en internet cómo era la fase 30 de los super saiyajin.

¿Vale la pena ver ‘Dragon Ball Super: Super Hero’?

Sí. Dragon Ball ha regresado con la fórmula que siempre lo caracterizó, puso sus dosis de nostalgia y también arriesga con un nuevo apartado artístico y el debut de Luis Manuel Ávila. No es una obra maestra, pero cumple con creces con entretener y ponernos nuevamente en pantalla gigante a la serie que nos acompañó en nuestra infancia. ‘Super Hero’ me gustó y me dejó con grandes expectativas para su próximo producto. Vayan a verlo.

