El estudio anima series importantes en el mundo como Dragon Ball. | Fuente: Toei Animation

El estudio animador japonés Toei Animation está siendo tildado de “homofóbico” luego de rechazar las conversaciones de un miembro del sindicato LGBT que velaba por un trabajador expulsado injustamente.

De acuerdo con Anime News Network, el representante fue acusado de usar “un nombre falso” durante las negociaciones. Él se identifica como no binario, que no se asume como hombre ni como mujer, por lo que utiliza un nombre que considera se adapta mejor a su identidad de género.

Para Toei Animation, esto es una falta grave y se ha comunicado con el sindicato para afirmar que “él está dañando gravemente su relación de confianza”.

El miembro en específico asegura que su identidad de género no forma parte de la discusión.

"En primer lugar, hay muchas personas casadas que trabajan con un alias, y el nombre que utilizo para la negociación colectiva no tiene nada que ver con el nombre de mi registro familiar", dijo el representante sindical a Yahoo. “Para mí, solo mirar el nombre de mi familia es doloroso. Ser el receptor de un acto tan discriminatorio por parte de la empresa me hizo sentir decepción, tristeza y dolor".

El sindicato, quien representa a un ex director de unidad en el estudio de animación que afirma haber sido despedido injustamente, se puso en contacto con Toei en tres ocasiones para negociar colectivamente. Las primeras tres interacciones se realizaron a través de conferencias en línea debido a la COVID-19. Para la cuarta reunión, no recibieron el enlace de conferencia en línea. Después de llamar al estudio de antemano, el representante fue al edificio para reunirse con el abogado y las personas que manejaban el caso directamente. Cuando llegaron, el abogado les habló de manera agresiva y utilizó a un guardia de seguridad para expulsarlos. Después de esto, la compañía continuó la correspondencia de texto durante algún tiempo sin llegar a un acuerdo, antes de enviar la carta rechazando al miembro no binario.

El trabajador despedido comentó la situación. "La actitud de la empresa ya era claramente injusta y cruel, pero no puedo creer que llegarían tan lejos. No pensé que dirían tal cosa", dijo.

El colectivo se siente decepcionado con el estudio. “Las series de Toei Animation envían un mensaje lleno de esperanza cuando se trata de expresión de género. Su influencia se siente no solo en Japón, sino en todo el mundo. Estoy profundamente decepcionado de que sea esta compañía la que haya cometido tal injusticia”, afirmó el miembro discriminado.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.