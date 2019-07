Las imágenes fueron mostradas en exclusivo para los asistentes a los eventos mundiales. | Fuente: Twitter

La cuarta cinta de la saga Rebuild of Evangelion ha visto la luz. Durante el evento Japan Expo (París) y el Anime Expo (Los Angeles), se han transmitido de manera paralela los primeros 10 minutos de la película Evangelion 3.0 + 1.0.

Yoko Takahashi, intérprete del opening de la serie, y Megumi Ogata, actriz de voz de Shinji Ikari, dieron pie a la transmisión.

Gracias a un aficionado que lo colgó en YouTube, ya se pueden apreciar estas imágenes:

Asimismo, también se ha compartido el póster promocional:

Evangelion 3.0 + 1.0 | Fuente: Twitter

Esta nueva re-imaginación de la serie comenzó en 2007 con la película Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone y terminará este 2020 en una fecha aún por determinar.

