Luego de meses de la emocionante noticia sobre la llegada de Neon Genesis Evangelion a Netflix, ahora por fin podremos conocer la fecha exacta de su salida.

A través de sus redes sociales, NX Netflix, la división del servicio que engloba las series animadas y la ciencia ficción, ha anunciado que hoy viernes 22 de marzo conoceremos la fecha exacta del lanzamiento de Evangelion en la plataforma.

El anuncio se llevará a cabo en los siguientes horarios de Latinoamérica:

20:00 en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México

21:00 en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá

22:00 en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico

23:00 en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay

Además de la serie, las películas Death and Rebirth y The End of Evangelion también estarán incluidas en el catálogo, aunque no se ha confirmado si alguna de las películas de la tetralogía Rebuild of Evangelion estrenadas hasta el momento será también incluida. La obra de Hideaki Anno estará disponible en su totalidad en la plataforma en full definición y doblaje total al español.

Recuerda darle like a Progamer para enterarte de lo último de la tecnología, videojuegos, anime y cultura popular.