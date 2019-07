“Imagina”: WWE insinúa una lucha entre The Undertaker y Sting

La pelea es una de las más idealizadas de la historia de la lucha libre. | Fuente: WWE

¿Ocurrirá el “Dream Match”? El pasado viernes, la empresa de lucha libre WWE compartió una imagen que sugeriría un combate entre The Undertaker y Sting.

En su cuenta oficial de Instagram, la compañía de Vince McMahon publicó un montaje en el que se puede apreciar al icono de WCW junto a “El Enterrador” en un mismo ring. La frase que acompaña a la imagen es “Imagina”.

Sting fue considerado como el último bastión de WCW. Cuando esta empresa perdió la batalla contra WWE en las llamadas “guerras de los lunes por las noches” en los 90, el luchador nunca aceptó un contrato de otras compañías.

Debido a su gimmick (personaje) oscuro, los aficionados siempre soñaron con una lucha contra el “El Hombre Muerto”. Cuando Sting firmó por WWE en 2014 y debutó en Survivor Series, se pensó que rivalizaría con The Undertaker, pero esto nunca sucedió.

Pese a que se encuentra fuera de los cuadriláteros por un principio de estenosis cervical espinal, Sting aún no se encuentra retirado y ha hablado sobre esta lucha soñada en ocasiones anteriores: "Solo lo consideraría contra un oponente, y ese sería The Undertaker, y nadie más. Nadie más en estos momentos. ¿Por qué? Siempre me ha gustado la idea de Sting-Taker".

Undertaker, por su parte, aún se encuentra luchando en WWE.

