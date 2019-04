Kpop | Nuevo video de BTS “Boy with Luv” consigue mas de 35 millones de vistas en 8 horas en Youtube

¡Impresionante! BTS demuestra la relevancia del K-pop en la industria musical. | Fuente: Youtube

El grupo kpop BTS ha obtenido el impresionante número de 30 millones de reproducciones para el videoclip de su canción “Buy With Luv” en solo 7 horas de haber sido publicado.





La canción, pertenece al nuevo disco del grupo “Map of The Soul: Persona”, que también fue lanzado hoy, y fue realizado con la participación de la cantante estadounidense Halsey.





“Map of The Soul: Persona”, es la nueva producción del popular grupo coreano, que busca superar el éxito internacional que obtuvo con su trilogía de álbumes “Love Yourself”.





Con estos números, es muy probable que BTS rompa el récord que esta semana marcó otro grupo de kpop, en este caso femenino, cuando BLACKPINK alcanzó la marca de las 100 millones de vistas de su video “Kill This Love” en sólo dos días y 15 horas.

