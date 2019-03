K-Pop | Así fue la aparición de la BTS Army en Los Simpsons

En el más reciente episodio de la longeva serie animada “Los Simpsons”, nuestros protagonistas visitaron Corea del Norte para acompañar a Bart a participar en la final del mundo del videojuego “Conflict of Enemies” (nombre dado a League of Legends para no crear conflictos de derechos de autor).

Chicxs en el episodio 17 temporada 30 de los Simpson, aparece unos carteles con el nombre de BTS & ARMY.



Lo siento pueden seguir pressed pero al final brillan nuestros ídolos y el fandom. ESTO ES RELEVANCIA NO MODA. ☕👏@BTS_twt pic.twitter.com/cNXcOddeWf — Sharon;🦀🌙 (@KINGSBTS7) 18 de marzo de 2019

Un detalle curioso no escapó a los fanáticos de la boy band coreada BTS, quienes inmediatamente detectaron la presencia de un afiche que referenciaba a la BTS Army, la denominación que recibe la legión de fanáticos de esta banda coreana alrededor del mundo.

Tal como indican los miembros de BTS Army, este guiño por parte de Los Simpson no es un síntoma de moda, en realidad refleja lo importante que es esta comunidad en la cultura pop mundial.

