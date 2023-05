Lucas Wong, idol del k-pop e integrante de WayV y NCT, anuncia su salida

El reconocido rapero de nacionalidad china también se pronunció y afirmó que continuará con su carrera como solista.

La compañía surcoreana SM ENTERTAINMENT publicó un comunicado en sus redes sociales informando sobre el futuro de Wong Yuk-hei, más conocido como Lucas Wong. miembro de los grupo de k-pop NCT y WayV.

“Somos SM Entertainment. Tenemos un anuncio para compartir con ustedes sobre los planes futuros de Lucas. Después de nuestra discusión deliberada con Lucas. Se tomó la decisión mutua de separarse del grupo NCT y WayV para continuar con sus esfuerzos individuales. Pedimos su comprensión y apoyo continuo ya que esta fue una decisión tomada después de mucha consideración tanto de los integrantes como de todos los fanáticos que han apoyado. Lucas planea mostrar sus actuaciones a través de una amplia variedad de obras individuales a partir de ahora", dice el comunicado.

Lucas responde

Lucas Wong compartió una carta escrita a mano en chino, traducida al coreano e inglés en su Instagram, dirigiéndose a sus fans. “Hola, este es Lucas. Hoy, tengo un anuncio importante para compartir con ustedes. Después de mucha deliberación y reflexión, tomé la difícil decisión de separarme del grupo NCT y WayV. Sinceramente lo siento por los miembros, y es con gran pesar que dejo atrás una amistad de larga data", inicia su comunicado.

Wong agrega que han pasado casi 8 años desde que se unió a los miembros por primera vez y que estaba profundamente agradecido por su atención y apoyo.

"Atesoraré estos recuerdos y nunca los olvidaré. Espero que los miembros me recuerden como Huang Xuxi, no solo como Lucas. Realmente los amo y siempre los apoyaré desde el fondo de mi corazón. Me tomó un tiempo considerable llegar a esta decisión, y creo que es la decisión correcta por el bien de todos. En el futuro, tengo la intención de reunir el coraje para enfrentar a los fanáticos que me han estado esperando y perseguir esfuerzos individuales. Creo que la mejor manera de recompensar a los fanáticos que me apoyan es continuar brindando actuaciones sobresalientes", agregó.



Proyecto en solitario

Wong Yuk-hei, mejor conocido como Luca, llegó a la compañía SM Entertainment en 2015. Sin embargo, fue presentado como parte de SM Rookies, un grupo de cantates próximos a debutar, el 5 de abril del 2017.

A pesar de la salida de Lucas de los grupos WayV y NCT, anunció que continuaría una carrera de solista en la carta que publicó para sus fans.

“Me tomó un tiempo considerable llegar a esta decisión y creo que es la decisión correcta por el bien de todos. En el futuro, tengo la intención de reunir el coraje para enfrentar a los fanáticos que me han estado esperando y perseguir esfuerzos individuales... Creo que la mejor manera de recompensar a los fans que me apoyan es continuar brindado actuaciones sobresalientes. Me esforzaré por convertirme en un Huang Xuxi más maduro y en un Lucas aún mejor”, finalizó.