¿Quiénes son los campeones peruanos de Pokémon UNITE 2025? Conoce a Anemo, DrakenN04, Khea, Tempo y Zynus

Con apenas 20 años, varios de los integrantes comenzaron en la escena competitiva desde los 16, superando prejuicios y la desconfianza de sus familias.
| Fuente: RPP
Brenda García Retamal

Brenda García Retamal

·

El equipo nacional estuvo en el programa Encendidos de RPP donde contaron detalles de su victoria tras obtener el título mundial junto con un premio de 100 mil dólares.

Más Cultura
00:00 · 09:32

El equipo peruano conformado por Anemo, DrakenN, Khea, Tempo y Zynus hizo historia al consagrarse campeón mundial de Pokémon UNITE 2025 en el torneo Pokémon World Championships 2025, realizado en California, Estados Unidos. 

En declaraciones al programa Encendidos de RPP, los jóvenes jugadores compartieron su experiencia en la competencia y resaltaron el esfuerzo que hay detrás de su triunfo. “Somos gamers. Nosotros entrenamos cuatro horas. La diferencia es que un gamer se dedica a jugar para pasarla bien y un profesional es cuando se toma más en serio el juego, estudia las habilidades y a cada personaje del juego”, señalaron. 

El equipo explicó que, si bien se especuló en redes sociales que habían ganado dos millones de dólares, el premio real fue de 100 mil dólares, monto que se distribuye entre los integrantes. Asimismo, contaron que para llegar al Mundial tuvieron que financiar sus propios viajes, ya que no han recibido el apoyo de marcas. 

Los campeones destacaron también que la disciplina de los esports requiere organización y estrategia. “Cada uno de nosotros tiene un rol. Lo que hacemos bien es improvisar durante la marcha; mientras otros equipos tienen todo estructurado, nosotros nos reorganizamos en el momento. Igual trabajamos estrategias con nuestro coach de Brasil”, detallaron. 

Con apenas 20 años, varios de los integrantes comenzaron en la escena competitiva desde los 16, superando prejuicios y la desconfianza de sus familias. Actualmente, su logro no solo los posiciona en la élite mundial de Pokémon UNITE, también marca un precedente para la comunidad gamer peruana en el ámbito internacional. 

¿Quiénes son los peruanos ganadores del Pokémon UNITE 2025? 

Son cinco los jóvenes peruanos que han hecho historia y han logrado un hito en los videojuegos en Perú:  

  1. Jose “Anemo” Arias
  2. Jesús “DrakenN04” Vásquez Antaccasa
  3. Axel Xavier “KHEA” Rivas
  4. Jeremy “Tempo” Rivas
  5. Erick Jean “Zynuz” Bartolo Cotrina

“Anemo” es un joven que tiene experiencia y es líder; además, ha logrado el título de MVP. “DrakenN04” también ha sido MVP en varias ocasiones y es estratega. “KHEA” tiene trayectoria internacional en equipos como QLASH y Fusion. “Tempo” demuestra dominio siendo clave para el posicionamiento del equipo y “Zynuz” destaca por su participación en los torneos.

El camino del team Perú hacia el trofeo Pikachu 

En octavos de final, Perú Unite venció al equipo mexicano STMN Esports por 2-1; en cuartos le ganó a brasileño Aegis Flame por 2-0; la semifinal generó nervios ya que los ex campeones Luminosity Gaming empezaron ganando, pero el team peruano logró revertir a 2-1 para después llevarse la victoria con un 3-2. En la final, se enfrentaron a Zeta División donde se llevaron la copa. 

