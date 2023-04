La nueva canción de Lisa y Taeyang formará parte del álbum 'Down to Earth' del ex Big Bang. | Fuente: Instagram (@__youngbae__)

Tal y como lo anunciaron días atrás, este martes 25 de abril Lisa de BLACKPINK y Taeyang estrenaron Shoong!, su nueva colaboración musical. Este tema formará parte del álbum en versión extendida del integrante de Big Bang titulado Down to Earth.

Shoong! es una canción de dance con mezclas de trap, R&B y hip hop. A pocas horas de su estreno, el tema ya suma más de seis millones de visualizaciones en YouTube.

La integrante de BLACKPINK también participa en el videoclip, en el que aparece bailando junto al intérprete de Eyes, nose, lips. Además, la artista tailandesa se luce en el video musical con sus líneas de rap.

Mira el videoclip de la colaboración a continuación:

BLACKPINK brilló en Coachella

Lisa, Rosé, Jisoo y Jennie brillaron los dos últimos fines de semana en Coachella. Este 2023, las integrantes de BLACKPINK se lucieron en el evento al encabezar el festival de música en las fechas del 16 y 22 de abril.

La agrupación de K-pop regresó al escenario de Coachella cuatro años después. Como se recuerda, en el 2019, las artistas se presentaron en festival de música e interpretaron sus temas Boombayah, DDU-DU DDU-DU, Playing with Fire, entre otros.

Esta vez, las estrellas de la música coreana regresaron a Coachella, pero encabezando el festival. En esta oportunidad, las artistas de K-pop sumaron otros éxitos como Pink Venom, Lovesick Girls, How you like that, ‘Tally’, entre otros.

El show de BLACKPINK estuvo compuesto de cuatro partes, donde las artistas no solo presentaron sus canciones como grupo, sino también singles individuales. Jennie interpretó You and me, Rosé Under ground, Jisoo Flower y Lisa su gran éxito Money.

Este no será el único gran festival en el que BLACKPINK esté presente este año. En junio, Lisa, Rosé, Jisoo y Jennie asistirán al Hyde Park British Summertime Festival, que se realizará en Reino Unido.





