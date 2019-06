La canción servía de fondo musical para los créditos de cada episodio de la serie. | Fuente: Netflix

Uno de los estrenos más accidentados de la plataforma. Neon Genesis Evangelion ha llegado a Netflix y los aficionados que vieron la serie en su estreno original en la región mediante Locomotion a finales del siglo pasado están molestos con los cambios.

Luego de la queja por el nuevo reparto de doblaje en español, una de las molestias más fuertes es la eliminación de la clásica canción “Fly me to the moon”, el cover de la canción de Bart Howard escrita en 1954. Este sonido funcionaba de ending, tema recurrente al final de todos los episodios de la serie y era interpretado por distintas cantantes como Yoko Takahashi y Claire.

No existe una razón oficial de este suceso. Mucho se refiere que es por un tema de licencias originales de la canción, el cual no es de dominio público, y por lo que Netflix no quiso pagar.

En su reemplazo, ahora suenan melodías en piano de las canciones originales de la serie.

Independientemente del porqué, los fanáticos extrañan la sensación original de ver esta serie como en su niñez/adolescencia. No hay quejas con la alta calidad de las secuencias de imágenes, pero la experiencia no está completa sin los pequeños detalles.



Resulta que @NXOnNetflix @NetflixLAT adquirió los derechos de #Evangelion pero no de la banda sonora entonces al final de los episodios no suena Fly me to the Moon. SON COMO 10 VERSIONES DE FLY ME TO THE MOON QUE NOS PERDEMOS.



MEJOR NO SUBÍAN LA SERIE Y SE AHORRABAN LA PLATA. — Jorge Paz (@octavodepollo) 21 de junio de 2019

Te amo @NetflixLAT por dejarme vivir Neón Génesis Evangelion nuevamente pero ¿Que pasó con "Fly me to the moon" en El ending? pic.twitter.com/aAdmUGcFvw — Edu Mae Brown (@Edd_watts) 21 de junio de 2019

Cómo que le quitaron Fly me to the moon a #Evangelion en Netflix? Que basura 😒 — Phantom Thief (@_SamuRV) 21 de junio de 2019

Además de la serie, las películas Death and Rebirth y The End of Evangelion también estan incluidas en el catálogo. La obra de Hideaki Anno estará disponible en su totalidad en la plataforma en full definición.

