Las series ya están disponibles en la programación. | Fuente: Difusión

Internet está lleno de anime, aunque no todas las formas de transmisión son de manera legal. Si es que aguantaste el poder ver algunas series de esta manera, te tenemos buenas noticias, ya que Pluto TV ha empezado la transmisión de tres de ellas.

Naruto, Bleach y DeathNote son las primeras series a la app de TV en vivo. Aunque no podrás escoger los episodios, podrás ver de corrido todos los capítulos completos de los animes sin necesidad de pagar ningún costo. Esto se debe a que la aplicación mantiene los derechos para transmisión, pero no bajo el modelo On Demmand.

Las series podrán ser vistas en el canal Pluto TV Anime Acción.

Pluto TV también transmite otro tipo de contenidos y para esta actualización llegarán películas de romance, suspenso y series de animales. Su app se puede descargar gratuitamente en celular.

