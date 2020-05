Esta es parte de la imagen promocional de la temporada 4. | Fuente: Studio Mappa

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) se ha convertido en el anime más popular de los últimos años. La obra de Hajima Isayama mantiene a miles de fanáticos en el todo el mundo desde el 2013, quienes ya están esperando con ansias la temporada final de la producción.

Ahora, luego de tanta espera, su primer adelanto ha llegado oficialmente. Ahora ya no es Wit Studios quien se encargará de la animación, sino Studio Mappa (Dorohedoro, In This Corner of the World), y este es el avance del resultado de su trabajo con la cuarta temporada:

La cuarta temporada de Attack on Titan fue dirigida por Yuichiro Hayashi (Dorohedoro) y escrita por Hiroshi Seko (Ajin). Todas las voces de los personajes principales se mantienen iguales.

Isayama agradeció a Wit Studio por su trabajo en las 3 temporadas.

Mucho se especulaba de que esta temporada final no llegaría este 2020 por la crisis del coronavirus. Sin embargo, esto no será así y podremos verlo en algún momento de este año. Eso sí, el creador del manga ha prometido que la resolución del anime nos hará llorar.

