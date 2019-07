A estas alturas, nadie duda que 'Attack On Titan' (Shingeki no Kyojin) es uno de los mejores animes modernos. El final de la tercera temporada solo consolidó aún más su relevancia y el anuncio de una cuarta temporada final ha estremecido a los aficionados.

Como suele suceder, el manga de los animes está más avanzado, pero aún no está terminado. El autor de la obra, Hajime Isayama, ya ha declarado previamente que no sabía como finalizar la historia, pero, al parecer, ya está convencido de cómo hacerlo.

Attack On Titan Exhibition FINAL se está desarrollando desde los primeros días de julio hasta el 8 de septiembre próximo en Tokio. Este evento especialmente dedicado a la serie ha traído una entrevista exclusiva con Isayama, quien ha revelado que el final de la historia hará sufrir a los fans.

Gracias a una grabación de un aficionado en el lugar, podemos conocer los pensamientos finales del mangaka sobre el final de su obra:

"Creo que he estado procediendo sobre la base de cómo quiero dibujar la última escena (...) ya están muchos antecedentes de la meta principal, y dar cada paso en línea con ellos es extremadamente desafiante, y también hay partes que deben equilibrarse, lo cual es complicado (...) aquí se están hundiendo los pasos que conducen a la meta. Pero siento que realmente debería seguir adelante con lo que siempre quise dibujar para el cierre. Me gustaría que pensaran que están contentos de haber leído hasta aquí. Me motiva más y también es mi objetivo escribir esta última vez. El clímax es inminente".