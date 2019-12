La serie se ha convertido en una de las más resaltantes de la década. | Fuente: Wit Studio

Hajime Isayama no es cualquier persona: el mangaka ha creado una de las sagas más espectaculares de la industria japonesa como lo es ‘Attack On Titan’ (Shingeki no Kyojin). Esta obra se ha posicionado como una de la mejores de la última década y ha dado la vuelta al mundo con un sólido argumentos.

A semanas del final de la historia, Isayama ya está pensando en qué hacer luego de esta obra cumbre. Tras unas revelaciones al portal AOT Wiki, podemos conocer que el artista quiere retirarse de este mundo. ¿En qué está pensando? En un spa.

“Sí, tengo un proyecto en mente. Una vez que Ataque a los Titanes haya acabado sueño con abrir un spa. Un spa real, de corte japonés, con aguas termales. No se trata de un manga", afirmó. Un deseo muy particular y distinto a lo que cualquier persona pensaría.

¿Cómo terminará la historia de 'Attack on Titan'? Tendremos que esperar hasta el lanzamiento de la cuarta y última temporada del anime.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.