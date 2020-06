El anime está a la espera de su última temporada. | Fuente: Wit Studio

Las series de animación japonesa o anime no solo son divertidas, sino que varias mantienen puntos perfectamente analizables por distintas profesiones académicas. Alessandra Gamarra, ahora licenciada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tomó como tema de tesis el discurso detrás de Naruto, y ahora espera hacerlo con Attack on Titan.

La académica será parte de una conferencia brindada por la Asociación Cultural Satori en el que analizará a fondo el discurso de guerra presente en el popular anime Shingeki no Kyojin.

"Con motivo del próximo estreno de la última temporada del anime, esta ponencia analizará el discurso y filosofía sobre la guerra que muestra la serie mediante la apreciación de sus personajes y acciones”, menciona la publicación.

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) se ha convertido en el anime más popular de los últimos años. La obra de Hajima Isayama mantiene a miles de fanáticos en el todo el mundo desde el 2013, quienes ya están esperando con ansias la temporada final de la producción.

Solo hace algunos días la misma licenciada realizó otra ponencia virtual de Naruto.

