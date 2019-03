La iluminación nocturna es muy parecida a la de la plaza cusqueña | Fuente: Sword Art Online

En las últimas horas, un fanático cusqueño de animes ha compartido una noticia que ha alegrado a toda la comunidad amante de estas producciones en Perú. El usuario, en la web Cusco Earts, afirmó que la popular serie Sword Art Online (SAO) posee un escenario basado en Cusco, específicamente de la plaza mayor de la ciudad.

“Una vez llegado al capítulo 05 de SAO, algo conocido me llamó la atención: una iglesia muy parecida a la Catedral Mayor del Cusco. Dejé que continuara y empezaron a aparecer más escenarios como la “La plaza Mayor del Cusco”, una vista desde la pileta ornamental de la Plaza Mayor del Cusco hacia la Iglesia “La Compañía de Jesús”, diversas calles tradicionales como “Hatun Rumiyoq” (donde se encuentra la famosa “Piedra de los 12 Ángulos”) y muchas otras vistas de la ciudad llevadas a dicho anime”, menciona Brayan Coraza Morveli en su publicación.

La Catedral de Marten, en el anime | Fuente: WikiFandom

En efecto, el capítulo ‘Incidente en la zona segura" muestra a Kirito, el personaje principal junto a Asuna, su amada, en la llamada plaza Marten del piso 57, con detalles que nos hacen pensar en esta inspiración:

Esta es la plaza de la zona llamada Marten en el anime, con rasgos muy parecidos a la Plaza Mayor de Cusco | Fuente: WikiFandom

La distribución de la Plaza y los tejados son muy similares | Fuente: Viajar a Perú

Además de esta vista aérea, también podemos encontrar otras similitudes en el escenario virtual:

Vista desde la pileta ornamental de la Plaza Mayor del Cusco hacia la Iglesia “La Compañía de Jesús” | Fuente: Cusco Eats

Hatun Rumiyoq | Fuente: Cusco Eats

Si deseas ver el capítulo en cuestión y despejar tus dudas, puedes verlo a continuación:

SAO - Capitulo 5 Que lo disfruten!!! Silica Kirigaya Publicada por Sword Art Online - SAO en Miércoles, 25 de mayo de 2016

No es la primera vez que una empresa extranjera se fija en nuestro país para la producción de contenidos. Hace algunos meses, Apple compartió imágenes de la laguna de Huacachina en la promoción de los nuevos iPhone.



¿Simple coincidencia o realmente es un verdadero modelo de la plaza?

Sword Art Online (SAO) es una popular serie de novelas ligeras futuristas dirigido por Reki Kawahara. El argumento del anime se desarrolla en el 2022, cuando un videojuego multijugador masivo en línea llamado Sword Art Online se estrena en Japón. Miles de jugadores se internan en el título desde el día de su lanzamiento a través de cascos virtuales que estimulan sus cinco sentidos, pero se llevan la sorpresa de que no podrán volver a la vida real si es que no cumplen con los 100 niveles del videojuego. El caso se agrava cuándo el creador de Sword Art Online, matrix del videojuego, declara que no hay vidas extras: si mueres en el videojuego, mueres en la vida real. Aquí conoceremos a los protagonistas, Kirito y Asuna, en una historia de amor y drama.

