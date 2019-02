Aunque Netflix no se caracterice especialmente por ser un servicio de transmisión de anime, sí que mantiene un catálogo bastante decente. Lastimosamente, el tema de licencias para el ingreso de una mayor cantidad series es un proceso largo y complicado, por lo que muchas de estas producciones no ingresan o terminan siendo sacadas de la programación habitual de muchas de estas cadenas.

Por fortuna para los suscriptores de este servicio, Netflix no se cansa y pelea por incorporar y traer de vuelta aquellas series que conectaron realmente bien con los seguidores.

Primero, Made in Abyss, considerada como la mejor serie del año 2017, llegará por primera vez a la plataforma este 1 de marzo. La serie nos narra la historia de Riko, una joven huérfana de la ciudad de Orth. Esta ciudad es rodeada de un fuerte abismo, del que se dice que esconde los restos de una civilización antigua con miles de artefactos rarísimos. La misión de Riko será convertirse en una excavadora legendaria como su madre y resolver los misterios de este abismo.



Por otro lado, la película más popular y taquillera del género, Your Name (Kimi no Na wa), regresará a la plataforma luego de ser sacada por algunos meses. La vida de dos adolescentes de Japón se verá conectada mediante los sueños y cada día intercambiarán sus cuerpos. La búsqueda mutua se verá frustrada por un tema: ambos viven en diferentes épocas.

Por último (y no por eso menos importante), la segunda temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) también regresará a Netflix. Esta serie se encuentra en la producción de la segunda parte de la tercera temporada, por lo que la emisión de este bloque podría generar nuevos adeptos a la saga.



No olvides que también se ha anunciado que Hunter X Hunter regresará a la plataforma.

¿Cuál esperas con ansias?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!