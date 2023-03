"Tyler the Great Warrior", la carta más rara de Yu-Gi-Oh!, se subastará en eBay el 19 de abril. | Fuente: Composición

Yu-Gi-Oh! sigue siendo uno de los juegos de cartas más populares del mundo y, tal como ocurre con Pokémon TCG, cuenta con una sólida comunidad de entusiastas que lo mantienen vivo con prácticas como los torneos y el coleccionismo. Respecto a esto último, se notificó que “Tyler the Great Warrior”, la carta más difícil de obtener de esta franquicia, será puesta en venta después de 18 años de haber sido creada.

Tyler Gressle, fan para quien fue creada la carta en cuestión, anunció que la pondrá en venta luego de haberla conservado desde 2005 hasta la fecha. Según lo que indicó a través de una entrevista concedida al creador de contenido “Cimoooooooo” para un video de YouTube, realizará la subasta de la única copia existente de esta carta por eBay el próximo 19 de abril.

“Tyler the Great Warrior” por fin estará a la venta

Este invaluable artículo para la historia de la franquicia Yu-Gi-Oh! solo ha sido sacado de su cubierta para ser evaluada y graduada por un organismo encargado de revisar el estado de coleccionables y además cuenta con la firma del mismísimo Kazuki Takahashi, creador de la saga quien lamentablemente falleció el pasado julio de 2022 por ahogamiento al tratar de rescatar a una madre y su hija de una fuerte marea al norte de Okinawa.

“Aunque la tengo desde hace 20 años, no me había planteado venderla hasta hace poco. Fue una de esas cosas que me dijeron cuando me dieron la carta: cuídala, no la vendas, consérvala, es la única que existe. La he conservado durante mucho tiempo y creo que sería bueno que otros pudieran conservarla en un espacio público o en manos de alguien que realmente la valorará, así como la historia y todo lo que ha contribuido a crearla”, dijo Gressle en la entrevista.

El dueño de la carta también mencionó que el dinero que reciba al vender la carta podrá servirle para emprender proyectos personales. De momento, no se sabe con exactitud el precio por el que podría ser vendida ya que nunca se ha puesto en venta una carta con una sola copia existente.

La historia detrás de la carta más rara de Yu-Gi-Oh!

“Tyler the Great Warrior” fue creada como parte de una campaña de la fundación Make-A-Wish, la cual se encarga de cumplir los deseos de niños y adolescentes que padecen de enfermedades graves o complicadas. Tyler Gressle fue diagnosticado con una forma rara de cáncer de hígado llamada sarcoma embrionario indiferenciado, por lo que la ONG cumplió su deseo de tener una carta personalizada de su juego preferido.

El joven viajó junto a su padre a Nueva York para conocer al creador de la franquicia Kazuki Takahashi, quién dibujó la carta que Gressle quería basándose en su personaje favorito de Dragon Ball cuando era niño: Trunks del Futuro. Debido a que solo existe un ejemplar, “Tyler the Great Warrior” se ganó el título de la “carta más rara de Yu-Gi-Oh!” y se convirtió en uno de los objetos coleccionables más codiciados de la historia.

