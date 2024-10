"Pintar es expresar lo que uno siente": artista Frieda Nachtigall de Delgado presenta sus obras de arte en una exposición

"Pintar es maravilloso". Con esta frase, la artista Frieda Nachtigall de Delgado resaltó los cuadros que exhibe en la exposición de arte que se realiza en las instalaciones de Los Incas Gold Club, en el distrito de Surco.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La artista Frieda Nachtigall de Delgado presentó dos de sus obras en pintura en acrílico en una exposición de arte llevada a cabo en el club Los Incas, en el distrito de Surco. Esta exposición aborda más de 80 obras de arte entre fotografía, escultura y pinturas de artistas nacionales e internacionales.

Las dos obras de Frieda Nachtigall de Delgado presentes en esta exposición son 'La Doncella soñadora' y 'A la espera de mi amado'. Ambas pinturas en acrílico sobre tela miden aproximadamente 120 x 100 cm. Según relata la artista, ella buscó retratar a dos de sus nietas en espacios abiertos expresando la libertad y el aire libre.

"Yo pinto hace 40 años, siempre me encantó la pintura. Este estilo (presente en la exposición) es acrílico en tela. Tengo bastantes (obras). Estas las he puesto en las redes hace dos días y he tenido mucha llegada, le encanta a la gente", señala tras comentar que se ha inspirado "en el amor" a su familia, quienes la acompañaron en la exposición.

La artista explicó que tras sus viajes a países de Europa y Estado Unidos pudo desarrollar más el arte de la pintura en acrílico, un trabajo que puede tomarle varias semanas, y que va a la par con sus procesos creativos. "A toda la gente (le recomiendo) que pinte, es expresar lo que uno siente. Es maravilloso pintar", señaló.

Ambas pinturas - 'La Doncella soñadora' y 'A la espera de mi amado'- estarán a la venta hasta este domingo 27 de octubre en la mañana en el club Los Incas, en Surco. La exposición también cuenta obras de escultura, pintura y fotografía.