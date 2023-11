David Petroni, artista argentino: “Para el tipo de idea política [que tiene Milei], la cultura y el arte sobran”

David Petroni transformó las calles grises del barrio de Saavedra, aquel que lo vio crecer en Buenos Aires, en imponentes y coloridos paisajes. “Siempre tuve la intención de imaginar el color en el barrio, sobre todo porque este tiene que ver con cómo uno conecta con la escala. No es lo mismo un plano amarillo de un metro por un metro que un plano amarillo de treinta metros por treinta metros. Suceden cosas en el cuerpo totalmente diferentes”, confiesa el artista que crea diferentes murales, cuadros y esculturas coloridas.

Justamente esta combinación de tonalidades es el motor de su trabajo en Contrapunto, serie de piezas que llenaron de luz y color la sala del segundo piso de Now Gallery. Sobre este trabajo, Petroni comenta que se instaló por un mes en Lima y experimentó nuevas técnicas y bases para pintar. “El concepto para mí fue el color, que parece algo básico, pero en realidad es algo muy complejo en las artes visuales. Y con ello, lograr atravesar ciertas limitaciones materiales; es decir, yo utilizo pistola de aire, entonces era el color atravesado por esa herramienta. Y luego los soportes. Mi idea era que los soportes generen diferentes estéticas, según cómo el color se unía a cada uno”, explica Petroni el proceso de sus obras y agrega que en sus piezas hay papeles arrugados que recibieron capas de color para generar un lenguaje particular y diferente.

La obra de Petroni juega con los colores y las superficies. En la imagen se aprecia una pieza que incluye papeles arrugados.Fuente: Now Gallery

UNA FOTO PARA INSTAGRAM

Contrapunto es una muestra que el artista define como ‘art pop’. Por ello, le consultamos qué piensa sobre las personas que buscan su trabajo para tomarle una foto y compartirla en redes sociales. “Me parece irónico porque mis piezas son muy fotografiables, pero siento que pierden bastante vida en las fotos. Yo creo que verlas en vivo transmiten algo y luego en la foto ese algo, es como si el lente de la cámara no te terminara de resolver muchas veces la complejidad que tiene”, responde sobre sus piezas pop y reconoce que no es su intención que sean ‘instagrameables’.

Sus coloridas piezas le huyen al negro y transmiten una atmosfera de calma. “No uso el color negro por mi formación clásica como pintor. Para los coloristas clásicos, el negro no es un color. Pero no lo utilizo porque justamente otro de los conceptos que trabajo bastante es la luz y el negro no existe dentro de lo que sería el espectro visible de la luz”, explica.

EL FUTURO DE LA CULTURA EN ARGENTINA

David Petroni reside en Buenos Aires y el arte es su vida. Ante la incertidumbre política, el artista se anima a comentar qué podría pasar con el rubro que tanta ama. “Más que los candidatos políticos, me parece que tiene que ver con las políticas que proponen como bloque. La persona puede interesarse o no, pero sí está claro que hay dos propuestas de país diferentes. Hay una propuesta que tiene que ver más con cierta sensibilidad en cuanto a la cultura, con el desarrollo cultural de un país. Y hay otra que no porque está proponiendo cerrar el ministerio de cultura o cerrar todos los ministerios. Entonces, claramente entiendo que para ese tipo de idea política la cultura y el arte sobran”, sentencia, con relación al candidato Milei.

EL DATO:

El trabajo de Petroni está visible en sus redes. Se le encuentra como @david.petroni en Instagram.