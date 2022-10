Te presentamos esta lista de 10 canciones para tu playlist de Halloween | Fuente: Pinterest / Composición RPP

Todos los 31 de octubre vivimos una dicotomía especial en nuestro país. Por un lado, nos vemos tentados a sucumbir a la parafernalia de los disfraces y la oscuridad teatral del Halloween y, por el otro, tenemos a la música criolla que nos invita a celebrar su día con guitarra y cajón.

Sin embargo, los amantes de lo tétrico también pueden disfrutar de música acorde a sus gustos oscuros. Para ellos, hemos preparado esta lista con 10 canciones "perturbadoras" que podrían ser un soundtrack perfecto para esta noche.

La selección está guiada por el sonido, la letra o la historia que envuelve a cada una de estas obras de arte sombrío. Eso sí, si eres sensible a los sustos, te recomendamos escuchar esta lista en compañía de alguien. Y si no, sube el volumen al máximo y a perturbar a los vecinos.

1. Bauhaus - Bela Lugosi is Dead (1979)

Efectos de sonido que parecen ataúdes que se abren, guitarras distorsionadas que se asemejan a chillidos de murciélagos y el nombre del legendario actor que encarnó al primer Drácula del cine de Hollywood: eso es lo que encontramos en este tema de la banda británica Bauhaus.



Considerada una de las bases fundamentales del rock gótico, la canción de más de 9 minutos se caracteriza por su instrumentalización tétrica y la voz de Peter Murphy cantando sobre "murciélagos", "campanarios" y "terciopelo rojo en cajas negras". El tema se grabó en una sola toma en el estudio y, aunque al momento de su lanzamiento no llegó a las listas musicales, con el tiempo se transformó en todo un himno dark.

2. Black Sabbath – Black Sabbath (1970)

"Black Sabbath" es el primer tema del álbum debut homónimo de la banda Black Sabbath, originaria de Birmingham, Reino Unido. El álbum es considerado la partida de nacimiento del metal y de su estética oscura. Y por supuesto, la canción abre las puertas de un disco que, en su momento, fue censurado por ser considerado "satánico".

Cuenta la historia que el bajista del grupo, Geezer Butler, pintó de negro las paredes de su departamento y lo decoró con crucifijos invertidos. En esos días, Ozzy Osbourne le regaló un libro sobre brujería. Un día, luego de hojear el libro e irse a dormir, Butler despertó y vio una sombra enorme a los pies de su cama que desapareció en el acto. Le contó la anécdota a Ozzy, quien escribió la canción inspirado en el relato.

Y algo más: el riff principal del tema utiliza la progresión armónica conocida como tritono o "Diabolus in Música" que, según se dice, tiene connotaciones mágicas y oscuras. Fue la primera vez en que se usó esa progresión en el heavy metal.

3. Ozzy Osbourne - Mr. Crowley (1980)

No sorprende que el denominado "Príncipe de las Tinieblas" aparezca por segunda vez en esta lista. Y qué mejor que con uno de los temas más representativos de su primer disco, "Blizzard of Ozz", publicado en 1980, trabajo que contiene otros clásicos como "Crazy Train" o "Suicide Solution".

Mr. Crowley, sexto tema del álbum, trata sobre el ocultista Aleister Crowley, fallecido en 1947 y muy popular en la mitología del rock. Su historia lo llevó a ser considerado el hombre más malvado del mundo.

El tema de Ozzy no es precisamente una alabanza a la figura de Crowley, sino una especie de cuestionamiento a su probable charlatanería respecto a sus poderes mágicos. La musicalización, con ese inicio de teclado de Don Airey y ese solo de guitarra de Randy Rhoads, es simplemente magistral, un himno para los amantes del heavy metal.

4. Iron Maiden – The Number of the Beast (1982)

Un clásico con mayúsculas del heay metal. La canción viene en el álbum del mismo nombre, el tercero de la "dama de hierro" y el primero con su vocalista más representativo, Bruce Dickinson. El disco fue todo un éxito al momento de su lanzamiento y es considerado uno de los mejores trabajos de la historia del metal.

La canción fue inspirada por una pesadilla que tuvo el bajista Steve Harris, luego de quedarse hasta altas horas de la noche viendo la película The Omen II. El tema arranca con el locutor Barry Clayton recitando el versículo Apocalipsis 13:18 que versa sobre "el número de la bestia". Originalmente, esta voz iba a ser la del legendario actor de terror Vincent Price, sin embargo, rechazaron esta opción porque les cobraba demasiado.

Otra es la historia es la grabación del disco, marcada por algunos acontecimientos paranormales, como luces que se encendían y apagaban por sí solas o equipos que se malograban sin siquiera ser manipulados. La portada y el álbum en sí fueron criticados en su momento por grupos religiosos, quienes acusaban a la banda de ser satánica.

5. The Cure - Pornography (1982)

Si solo conoces a The Cure por sus éxitos radiales como "Boys Don´t Cry" o "Friday I´m in Love", te estás perdiendo del gran universo sonoro que hay detrás de la banda encabezada por Robert Smith. Pornography es el cuarto álbum del grupo y el disco con el que se completa su llamada "trilogía gótica" iniciada en sus trabajos previos "Seventeen seconds" y "Faith".

Pornography es el reflejo de la banda en su estado más claustrofóbico, atormentado, caótico y tóxico. Pese a ello, se convirtió en un éxito comercial, aun con el grupo tocando fondo y a punto de desaparecer tras las grabaciones.



El disco juega con voces distorsionadas, ecos siniestros y una atmósfera opresiva y gótica. El tema que da nombre al álbum reúne todas estas ideas, desde su inicio con una sucesión de voces sin orden aparente, una guitarra crujiente que va ascendiendo hasta transformarse en un ruido macabro y el vocalista hablando de desesperanza y de ahogarse en la ducha.

6. Marilyn Manson - Cryptorchild (1997)

Para fines de los 90, Marylin Manson era sinónimo de censura y escándalo debido a su propuesta artística. Y una de las obras que alimentó su mala fama fue su segundo álbum de estudio, Antichrist Superstar, uno de los discos más controversiales y censurados de esa década.

Sin embargo, el disco es una obra maestra que transita entre el new wave, el rock gótico y el metal industrial, y constituye la primera parte de una trilogía que se completó con "Mechanicals Animals" (1998) y "Holy Wood" (2000). El concepto del disco se basa en la filosofía de Friedrich Nietzsche acerca del superhombre y su necesidad de "matar a Dios". Sin embargo, la obra de Manson muestra que el resultado de esa ruta es la perversión que transforma al ser humano en un "anticristo".

Cryptorchild es el sexto track del álbum, una pista que rebosa sintetizadores a lo Nine Inch Nails, y aborda la transición grotesca de un "niño-gusano" que se transforma en un "ángel que extiende sus alas". El videoclip de la canción es todo un tema aparte. Fue dirigido por Elias Merhige, autor de esa película perturbadora de terror experimental llamada "Begotten", y muestra a Manson, en blanco y negro, convertido en un ser deforme y aterrador que va deshaciendo su cuerpo frente a cámaras. Un video solo para nervios (y estómagos) entrenados.

7. Lacrimosa - Seele in Not (1990)

Antes del ingreso de Anne Nurmi a la banda, el vocalista de la banda alemana "Lacrimosa", Tilo Wolff, entregó discos donde primaba la construcción de atmósferas oscuras, claustrofóbicas y tenebrosas. Ejemplo de ello es el álbum debut del grupo llamado "Angst", que se traduce como "miedo", título preciso para un disco que no solo genera esta sensación en los oyentes, sino que en sus letras aborda temores de la humanidad como la muerte y la condena religiosa.

El disco, producido integramente por Wolff, abre con Seele in Not, una canción que inicia con un piano gótico al que se le va agregando un efecto de sintetizador que parecen gritos de algún ser indescifrable. Después de varios minutos entra el vocalista cantando (o recitando, mejor dicho) con una voz sombría y mortuoria hasta llegar a gritos desgarrados conforme va aumentando la intensidad de la pista. Una obra maestra que podría musicalizar cualquier película de terror de los años 30.

8. Mike Oldfield – Tubular Bells (1973)

El álbum debut de Mike Oldfield, Tubular Bells, es uno de los discos más vendidos de la historia del rock y una obra que, al momento de su lanzamiento, obtuvo la aclamación de la crítica por su calidad instrumental. Dicho sea de paso, la instrumentalización fue compuesta por Oldfield a los 17 años, todo un prodigio.

El disco solo tiene dos pistas de más de veinte minutos de duración cada una, sin una voz cantante como tal, pero con una gran variedad de instrumentos que van entrando a los temas de manera ingeniosa, dándoles una extraña cohesión.

¿Por qué el álbum está en esta lista? Fuera de lo "extraño" que puede resultar el viaje instrumental que propone, el disco inicia con la clásica tonada de la película de terror "El Exorcista", estrenada ese mismo año. Después de eso, es imposible no asociar la pista a la historia de Reagan y su posesión demoniaca.

9. Billie Eilish - Bury a friend (2019)

Si estás pensando qué hace Billie Eilish en esta lista, debes saber que se lo ganó con creces. Es indiscutible que su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, es uno de los mejores discos de la última década. Su tercer single, "Bury a friend", no solo rebosa la calidad del trabajo de producción de su hermano Finneas O'Connell, sino que aborda, de manera ingeniosa, la clásica historia infantil del monstruo bajo la cama.

La canción empieza con Eilish tomando el papel del monstruo e interrogando a su "víctima": "¿Qué quieres de mí? ¿Porqué no huyes de mí? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que sabes?", y termina transformándose en un cuestionamiento filosófico acerca de la vida después de la muerte y los "monstruos" internos que podemos tener/ser en la intimidad de nuestras habitaciones. Por otra parte, la canción es una especie de homenaje a su amigo, el rapero XXXTentacion, fallecido en 2018 con solo 20 años.

10. Alice Cooper - Ballad of Dwight Fry (1971)

Era imposible que en una lista como ésta no apareciera el rey del shock rock, Alice Cooper. La canción "Ballad of Dwight Fry" es la penúltima de su aclamado álbum "Love It to Death", disco que consolidó el sonido agresivo de la banda y sus connotaciones de horror teatral.

El tema es un drama acerca de un hombre que se encuentra encerrado en un manicomio. Inicia con la voz de una niña preguntándose "cuándo volverá papá", acompañada de un piano. Luego, Cooper canta desde la postura del padre, primero con un susurro y luego sonando desquiciado. La canción continúa ascendiendo en intensidad hasta que el protagonista grita su dolor diciendo que su mente va a explotar.

El nombre de la canción remite al actor Dwight Frye que, en los años 30, interpretaba a personajes lunáticos en películas de terror clásicas como Drácula y Frankenstein.

Bonus

The Eagles - Hotel California (1976)

El clásico inmortal de los estadounidenses "The Eagles" nos sigue planteando misterios: ¿de qué trata la canción?, ¿es acerca de una misa negra celebrada en un desierto?, ¿qué simboliza la bestia que aparece en el tema, que no puede morir y de la que el protagonista no puede escapar?

Hasta la fecha, los autores de la letra, Glenn Frey y Don Henley, no han sabido (o no han querido) explicar con certeza la connotación de la canción. "Es un viaje de la inocencia a la experiencia. Eso es todo", indicó Henley alguna vez sobre el tema.

Esto, sumado al misterio de la portada del álbum, donde aparece el Beverly Hills Hotel en el ocaso, con un grupo de personajes sumidos en las sombras del atardecer, ha incrementado la leyenda de este tema clásico.

The Rolling Stones - Sympathy For The Devil (1968)

A esas alturas de los 60, Mick Jagger y compañía ya habían hecho saltar todas las alarmas del conservadurismo. Sin embargo, en 1967, con el lanzamiento de "Sus Majestades Satánicas", fueron acusados de ser adoradores del diablo y otras perlas por el estilo.

Al año siguiente, con Sympathy For The Devil, tema que abre el álbum Beggars Banquet, la sociedad religiosa se rasgó las vestiduras. La canción nos muestra a Jagger hablando en primera persona como un personaje atemporal y místico, que estuvo presente en diversos momentos trágicos de la historia mundial, como la muerte de Cristo, el asesinato de la familia Romanov o la Segunda Guerra Mundial.

Aunque el personaje en cuestión nunca da su nombre, la censura los acusó de hacer proselitismo a favor de Satanás. Algo que, si se le da correcta atención a la letra, parece no ser así. De hecho, puede interpretarse como un monólogo irónico acerca de la capacidad de la humanidad para justificar la maldad a partir de un personaje innombrable, para así cometer atrocidades impunemente.





