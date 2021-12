Espacios Revelados Lima | Fuente: Espacios Revelados Lima

Lima será nuevamente testigo de las intervenciones artísticas que se realizarán como parte de la segunda etapa de "Espacios Revelados Lima". En esta ocasión, serán seis nuevos proyectos de colectivos nacionales y extranjeros que se presentarán los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre.

Estas manifestaciones artísticas toman espacios simbólicos de nuestra ciudad para otorgarles un nuevo significado a fin de recuperar su memoria colectiva y visualizar el futuro de los mercados, ferias y otras formas de intercambio de miradas sobre Lima.

PRIMER PROYECTO

Se titula "Corazón de ciudad" y está a cargo del Colectivo Escénico Angeldemonio. El Mercado Central, sus pasajes, puestos y las historias de quienes lo habitan, serán los insumos para su desarrollo. Esta propuesta se expande hasta el ámbito virtual a través de videos que recogen historias del mercado, compartidas por sus propios protagonistas: los comerciantes.

SEGUNDO PROYECTO

Se trata del eje de los jirones Andahuaylas y Ancash, caracterizado por su movimiento comercial y por la proximidad a edificios históricos de la ciudad de Lima. En este punto, los artistas Valeria Herrera y Sebastián Anclas, desarrollan el proyecto "Fierro, catre, patrimonio". Una carretilla de comercio ambulatorio es el soporte de esta creación que contiene reproducciones de fachadas de casas y edificios del 'Centro histórico', que se ofrecerán como mercancía, señalando el sentido y valor de la protección del patrimonio, más allá de lo económico.

TERCER PROYECTO

Será la popular Feria de Libros Amazonas con el proyecto "Museo Paititi: Kiosko-Gabinete" de Daniel De La Barra, Javier Bravo de Rueda y Sebastian Montalvo Gray, quienes a través de una serie de actividades con diversos personajes de la feria, han generado una colección de objetos y estructuras de montaje que dialogan directamente con la realidad, la estética y la dinámica del lugar.

CUARTO PROYECTO

Se denomina "Todo lo diverso del paisaje" y se desarrolla en el Mercado El Baratillo y sus alrededores. Esta es una obra escénica de Gonzalo Fernández, quien ha alquilado un puesto de venta en este mercado para desarrollar diversas actividades de intercambio cultural con los comerciantes y vecinos. Recorridos, talleres con niños y niñas, revisión de documentación sobre la historia del mercado y diversas dinámicas de la vida cotidiana son algunas de las acciones que se realizan con la intención de introducir, desde la convivencia, nuevos usos y costumbres que permitan potenciar la dinámica del mercado y mejorar su relación con el entorno.

QUINTO PROYECTO

En el mismo lugar, el Mercado y la Plazuela del Baratillo, el colectivo ecuatoriano "Al Borde" presenta "Las canaletas del Baratillo". A partir de un proceso de diálogo con los dirigentes del mercado y los vecinos del entorno, se ha construido una estructura lúdica que propiciará la interacción de la ciudadanía con el edificio monumental, destacando su memoria, valor patrimonial y su rol como generador de intercambios y dinamizador urbano.

SEXTO PROYECTO

El sexto proyecto se titula "Las Patriotas" y es una atractiva muestra fotográfica de Pilar Pedraza y Karen Bernedo, que destaca el rol de la mujer en los procesos históricos del Perú. Dicha muestra podrá ser apreciada por los limeños en el Jirón de la Unión, entre las cuadras 6 y 7, a la altura de la Iglesia de La Merced.

Anexo a estos proyectos, el quinto piso del Hotel Bolivar recibirá al público que quiera formar parte de "La Cura", instalación performativa de Panparamayo Teatro, una experiencia basada en la estimulación de los sentidos, la contemplación y la posibilidad de construir ficciones a partir de habitar espacios en estado de abandono, pero con alto potencial evocativo.

