Feriado 6 de agosto: todos los museos que abrirán sus puertas de manera gratuita

El Ministerio de Cultura anunció la octava edición 2023 del programa Museos Abiertos. Este domingo 6 de agosto el público en general tendrá a disposición una variada agenda cultural a nivel nacional, en más de 50 museos administrados por el sector.

Se podrá visitar las salas de exposición y participar de manera gratuita de una programación cultural con una variedad de eventos, como ferias de artesanía, gastronomía, juegos tradicionales, danzas, presentaciones artísticas, talleres, entre otras.

Entre las actividades más destacadas está las presentaciones artísticas del Museo Arqueológico de Áncash "Augusto Soriano Infante", en Huaraz, donde se presentará a un elenco de bailarines moviéndose al ritmo del chimaychi.

Asimismo, en Lima, en el Museo Nacional de la Cultura Peruana se podrá presenciar un show artístico inclusivo. En el Museo de Sitio Pucllana, se bailará al ritmo del vals criollo y marinera. En Piura, presentarán una selección de temas musicales folclóricos latinoamericanos y peruanos, todo ello en el marco del Día Mundial Del Folclore, en la Sala de Oro del Museo Municipal Vicús.

Además, el público podrá acceder de manera virtual a actividades de los museos y sus espacios a través de sus redes sociales y recorridos en línea.

Programación de actividades como parte de Museos Abiertos

Domingo 6 de agosto

Áncash

Museo Arqueológico de Áncash "Augusto Soriano Infante"

Av. Luzuriaga 726, Plaza de Armas, Huaraz - Áncash

10:00 a. m. | Presentación musical de chimaychi con elenco de bailarines

Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca

Jr. Las Palmeras s/n, distrito Ranrahirca, provincia Yungay - Áncash

10:00 a. m. | Taller de reforestación sobre plantas endémicas de la zona

Ayacucho

Museo Histórico Regional Hipólito Unanue

Av. Independencia N° 502, Ayacucho

9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Exposición de fotografías andinas donde se mostrará el rescate y la preservación de nuestras actividades culturales andinas y milenarias (Sala de Exposición José María Arguedas)

9:30 a. m. | Talleres de tejidos y bordados; arte y pintura; juegos didácticos y tradicionales

Museo de Sitio y Complejo Arqueológico de Wari

Km. 23 Carretera Ayacucho-Quinua, Ayacucho.

9:30 a. m. | Visita gratuita y realización de talleres de tejidos y bordados; arte y pintura; y cultura viva en cerámica

Museo de Sitio de Quinua

Plaza central del pueblo de Quinua

9:30 a. m. | Visita gratuita y realización de talleres de arte y pintura (Casa de la Capitulación)

Lambayeque

Museo de Sitio Chotuna- Chornancap. Lambayeque

Caserío Chotuna. Bodegones. Distrito, provincia y región de Lambayeque.

9:00 a. m. a 1:00 p. m. | Exposición de tejido en telar de faja y exposición de productos de artesanía

2:30 p. m. a 4:30 p. m. | Talleres de lectura para niños: comprensión lectora y hábito a la lectura

3:00 p. m. a 4:30 p. m. | Cineclub para niños, con películas educativas

Lima

Casa de la Gastronomía Peruana

10:30 a. m. a 6:00 p. m. | Feria Gastronómica “Gastronomía Viva” en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (C. Pl. Bolívar, Pueblo Libre)

11:00 a. m. | Video taller “Enchipado de pollo, sabores ashaninkas“, a cargo de Mercedes Pascual Campos, de la Comunidad Nativa San Miguel – Centro Marankiari (https://www.facebook.com/CasadelaGastronomia/?ref=page_internal)

Museo "José Carlos Mariátegui"

Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.

11:00 a. m. | Cuentos para la familia con Narrarte

Museo Nacional de la Cultura Peruana

Av. Alfonso Ugarte 650

https://www.facebook.com/mndcp

9:30 a. m. a 4:30 p. m. | Exposición venta de arte popular

10:00 a. m. / 11:00 a. m. / 12:00 m. | Taller sistema braille

11:00 a. m. | Taller virtual Awaq Warmikuna - Telar de Cintura (Facebook del museo)

11:00 a. m. | Taller demostrativo de Mate Burilado

11:00 a.m. a 11:50 a.m. | Taller de lengua de señas peruana

11:30 a. m. | Cuentacuentos

12:30 p. m. | Número de títeres

2:00 p. m. | Taller introductorio de guitarra

3:00 p. m. | Taller introductorio de teatro

4:00 p. m. | Show artístico inclusivo

Museo Postal y Filatélico del Perú

https://www.facebook.com/museopostalfilatelico

10:00 a. m. | Rescatando el pasado: Lanzamiento de los Boletines Virtuales del Museo Postal y Filatélico del Perú

Museo Pachacamac

Antigua Carretera Panamericana Sur Km 31,5 Lurín, Lima

9:00 a. m. a 4:00 p. m. | “Relatos del Pachakuti”, del artista chileno Clemente Mc Kay

10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Taller de bordado

10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Exposición de textiles ayacuchanos

10.00 a. m. y 1:30 p. m. | Visita guiada en quechua chanka

11:00 a. m. y 12:00 m. | Guamán Poma de Ayala y los quipus

Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja" - Puruchuco

Av. Prolong. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.

9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Tours al Palacio de Puruchuco

10:00 a. m. y 2:00 p. m. | "Caminando entre bugambilias" - Una experiencia floral única

11:00 a. m. | Taller de bordado ayacuchano

12:00 m. | Kamishibai - Teatro en papel

1:00 p. m. | Taller de Mate Burilado

Museo de Sitio Pucllana

Calle General Borgoño cuadra 8 s/n - Miraflores

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Pucllana Festiva presenta “Vals criollo y marinera” (actividad complementaria a la visita regular).

Loreto

Museo Amazónico

Malecón Tarapacá 386, Iquitos. Loreto

4:00 p. m. y 5:00 p. m. | Talleres de introducción al tejido con chambira y cerámica kukama

Piura

Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Esq. Av. Sullana s/n - y Esq. Jr. Huánuco s/n - Piura

11:00 a. m. | ‘Con “sentir”, celebramos el día mundial del folclore’: selección de temas musicales folclóricos latinoamericanos y peruanos

Atención de museos y sitios arqueológicos para este domingo 6 de agosto:

Amazonas

Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz"

Dirección: Jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas, Amazonas.

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-gilberto-tenorio-ruiz

Zona Arqueológica Monumental de Kuélap

Dirección: Anexo Kuélap, Amazonas.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 8:00 a. m. a 2:00 p. m.



Áncash

Museo Arqueológico de Áncash "Augusto Soriano Infante"

Dirección: Av. Luzuriaga 726, Plaza de Armas, Huaraz - Áncash

Días de atención: Miércoles, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Horario de atención para reservas: 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-de-%C3%A1ncash-augusto-soriano-infante



Museo Arqueológico Zonal de Cabana

Dirección: Plaza de Armas s/n, Cabana-Pallasca, Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-zonal-de-cabana



Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca

Dirección: Jr. Las Palmeras s/n, distrito Ranrahirca, provincia Yungay - Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-antropolog%C3%ADa-arqueolog%C3%ADa-e-historia-natural-de-ranrahirca



Museo Nacional Chavín y Monumento Arqueológico Chavín

Dirección del museo: Jr. 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari - Áncash.

Dirección del monumento: Av. 17 de Enero Sur, s/n, Chavín de Huántar - Áncash.

Días de atención: Martes, jueves, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-chav%C3%ADn



Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín

Dirección: Centro Poblado de Paria Willkawain, distrito de Independencia, provincia de Huaraz - Áncash

Días de atención: Miércoles, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-del-monumento-arqueol%C3%B3gico-de-willkawa%C3%ADn



Museo Regional de Casma "Max Uhle"

Dirección: Carretera Casma Huaraz km 1.5

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-de-casma-max-uhle



Apurímac

Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac

Dirección: Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay

Días de atención: Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-antropol%C3%B3gico-de-apur%C3%ADmac



Ayacucho

Museo de Sitio Quinua

Dirección: Plaza central del pueblo de Quinua

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-quinua



Museo de Sitio Wari

Dirección: Km. 23 Carretera Ayacucho-Quinua, Ayacucho.

Días de atención: De martes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari



Museo Histórico Regional "Hipólito Unanue"

Dirección: Av. Independencia N° 502, Ayacucho.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-hip%C3%B3lito-unanue



Complejo Arqueológico de Intihuatana

Dirección: Distrito de Vischongo-Provincia de Vilcashuamán, Ayacucho.

Días de atención: De martes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DCC.Ayacucho



Museo de Sitio Wari Willka

Dirección: Plaza Arqueológica s/n, anexo de Huari

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari-willka

Cajamarca

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén

Dirección: Jr. Belén 571, Cajamarca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-y-etnogr%C3%A1fico-del-conjunto-monumental-bel%C3%A9n

Sitio Arqueológico de Cumbemayo

Dirección: A 19km. al suroeste de la ciudad de Cajamarca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información:

https://www.facebook.com/DDCulturaCajamarca

Sitio Arqueológico Cuarto del Rescate

Dirección: Jr. Amalia Puga 750, Cajamarca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/CDR/cuarto-del-rescate/index.html

Sitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco

Dirección: Centro Poblado Ventanillas de Otuzco, Baños del Inca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/ventanillas-de-otuzco/ventanillas-otuzco/index.html

Sitio Arqueológico Kuntur Wasi

Dirección: Centro Poblado Kuntur Wasi, provincia de San Pablo.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DDCulturaCajamarca



Cusco

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba

Dirección: Intersección entre el Jr. Timpia y el Jr.25 de Julio, La Granja, Santa Ana, Quillabamba - Cusco

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-amaz%C3%B3nico-andino-qhapaq-%C3%B1an-quillabamba

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Dirección: Plazoleta Kukuli s/n, Paucartambo, Cusco.

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-los-pueblos-de-paucartambo

Museo de Sitio "Manuel Chávez Ballón"

Dirección: Altura Puente Ruinas s/n, distrito Machupicchu, provincia Urubamba, Cusco.

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaMuseoMCB

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-manuel-ch%C3%A1vez-ball%C3%B3n



Museo Histórico Regional de Cusco

Dirección: Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco.

Días de atención: De lunes a domingo (incluyendo días festivos)

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-cusco



Sala de Exposición de Pikillaqta

Dirección: Parque Arqueológico Pikillaqta (20 km al Oriente de Cusco)

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-pikillaqta

*Cerrado temporalmente

Museo de Sitio de Chinchero

Dirección: Plaza principal del Pueblo de Chinchero (Chinchero, Urubamba, Cusco)

Días de atención: De lunes a domingo (incluyendo días festivos)

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/index.php/museos/museo-de-sitio-de-chinchero

Huancavelica

Museo Arqueológico "Samuel Humberto Espinoza Lozano"

Dirección: Jr. 24 de junio, Huaytará, Huancavelica

Días de atención: Jueves, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-samuel-humberto-espinoza-lozano



Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"

Dirección: Jr. Demetrio Molloy N° 193, Huancavelica

Días de atención: Martes, miércoles y viernes; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-daniel-hern%C3%A1ndez-morillo



Huánuco

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh

Dirección: Altura del Km 5 de la carretera Huánuco - La Unión, Huánuco.

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-la-zona-arqueol%C3%B3gica-monumental-de-kotosh

Zona Arqueológica Monumental Huánuco Pampa

Dirección: Altiplanicie Comunidad Campesina Aguamiro, La Unión, Dos de Mayo, Huánuco.

Días de atención: Martes, jueves y domingo.

Horario: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.



Ica

Museo de Sitio "Julio C. Tello" de Paracas

Dirección: Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín, Reserva Nacional de Paracas, Ica.

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-julio-c-tello-de-paracas



Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico "Tambo Colorado”

Dirección: Vía Los Libertadores Wari km 39, Humay, Pisco, Ica

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/721552-ica-ministerio-de-cultura-reabre-el-sitio-arqueologico-tambo-colorado-en-el-distrito-de-humay-en-pisco

Torre Mirador de las Líneas de Nasca

Dirección: Panamericana Sur Km 424, distrito El Ingenio, Nasca, Ica.

Días de atención: De lunes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-Desconcentrada-de-Cultura-de-Ica-100333228735826

Junín

Museo de Sitio de Wariwillka

Dirección: Plaza Principal de Huari s/n, Huancán, Huancayo - Junín

Días de atención: De viernes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaWariwillka

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari-willka



Museo Regional de Arqueología de Junín

Dirección: Jr. Grau #195, distrito Chupaca, provincia Chupaca - Junín

Días de atención: Miércoles a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-de-arqueolog%C3%ADa-de-jun%C3%ADn



La Libertad

Museo de Sitio de Chan Chan

Dirección: Av. Mansiche s/n Villa del Mar, Huanchaco, Trujillo – La Libertad.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-chan-chan



Lambayeque

Museo Arqueológico Nacional Brüning

Dirección: Av. Huamachuco s/n, Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaTuVisitaMAB

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-nacional-br%C3%BCning



Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Dirección: A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad Campesina de San José, Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huaca-chotuna-chornancap



Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán y Monumento Arqueológico Ventarrón

Dirección: Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo – Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo.

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m

Reserva: jbracamonte@naylamp.gob.pe, cpasapera@naylamp.gob.pe, mshrsipan@gmail.com

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huaca-rajada-sip%C3%A1n



Museo Túcume

Dirección: Caserío San Antonio s/n, distrito de Túcume a 33 Km. de la ciudad de Chiclayo, Lambayeque.

Días de atención: Martes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-t%C3%BAcume

*Acceso al sitio arqueológico por la ruta norte.



Museo Nacional de Sicán

Dirección: Av. Batán Grande Cdra. 9 s/n - Carretera Pitipo - Ferreñafe, Lambayeque.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-sic%C3%A1n



Museo Tumbas Reales de Sipán

Dirección: Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-tumbas-reales-de-sip%C3%A1n



Lima

Museo "José Carlos Mariátegui"

Dirección: Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-jos%C3%A9-carlos-mari%C3%A1tegui



Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social - LUM

Dirección: Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://lum.cultura.pe/

Museo de Arte Italiano

Dirección: Av. Paseo de la República 250, Cercado de Lima.

Días de atención: Martes a sábado y cada primer domingo de mes

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-arte-italiano



Museo Nacional del Perú - MUNA

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, Lima.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: 10:00 a.m. a 4:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-del-per%C3%BA-muna



Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja" - Puruchuco

Dirección: Av. Prolong. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.

Días de atención: Martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 05:00 p. m. (último ingreso 4:30 p. m.)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-arturo-jim%C3%A9nez-borja-puruchuco

Museo de Sitio "El Mirador Cerro San Cristóbal"

Dirección: Explanada Cerro San Cristóbal, Rímac, Lima.

Días de atención: Martes, jueves, sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-el-mirador-del-cerro-san-crist%C3%B3bal



Museo de Sitio Pucllana

Dirección: Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores, Lima.

Días de atención: Lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:30 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaPucllana

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-pucllana



Museo de Sitio Huallamarca

Dirección: Av. Nicolás de Ribera 201, San Isidro, Lima.

Días de atención: Martes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huallamarca



Museo Pachacamac

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, Lima.

Días de atención: Martes, jueves, viernes, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. (domingo de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-pachacamac



Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Dirección: Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre - Lima

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Reserva: https://bit.ly/VisitaLaQuinta-MNAAHP

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-de-arqueolog%C3%ADa-antropolog%C3%ADa-e-historia-del-per%C3%BA

Museo Nacional de la Cultura Peruana

Dirección: Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima

Días de atención: Martes a sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 4:30 p. m. (primer domingo de cada mes de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-de-la-cultura-peruana

Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla

Dirección: Av. Nueva Toledo km 27.5 (carretera a Huarochirí) - distrito de Cieneguilla, Lima.

Días de Atención: Viernes a Domingo

Horario de atención: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Complejo Arqueológico Mateo Salado

Dirección: Entre las cuadras 12 y 13 de la Av. Mariano Cornejo, Cercado de Lima.

Días de atención: De jueves a sábado y primer domingo del mes.

Horario de atención: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.



Callao

Salas de Exhibición de la DDC Callao

Dirección: Jr. Salaverry N° 208, Cercado del Callao, Callao.

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Reservas: 6189393 anexo 1012



Loreto

Museo Amazónico

Dirección: Jirón Morona 106, esquina con Malecón Tarapacá, Iquitos, Loreto.

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:30 p. m. a 4:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-amaz%C3%B3nico



Piura

Museo de Sitio de Narihualá

Dirección: Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá, distrito de Catacaos, Provincia Piura.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-narihual%C3%A1

*Cerrado temporalmente por precipitaciones de fuerte intensidad



Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Dirección: Esquina Avenida Sullana con Jirón Huánuco, Cercado de Piura.

Días de atención: Lunes, miércoles y viernes; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-oro-del-museo-municipal-vic%C3%BAs



Puno

Museo Lítico de Pukara

Dirección: Jr. Lima s/n.

Días de atención: martes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-l%C3%ADtico-de-pukara



Templo Museo "Nuestra Señora de la Asunción"

Dirección: Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito, Puno

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/templo-museo-nuestra-se%C3%B1ora-de-la-asunci%C3%B3n



Complejo Arqueológico de Sillustani

Dirección: Distrito de Atuncolla, Puno.

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DireccionDesconcentradadeCulturaPuno



San Martín

Museo Departamental San Martín

Dirección: Jr. Benavides 380 - Barrio Calvario, Moyobamba - San Martín

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-departamental-san-mart%C3%ADn



Tacna

Museo Histórico Regional de Tacna

Dirección: Calle Apurímac N° 202, Tacna.

Días de atención: Martes a sábados y primer domingo del mes.

Horario: De 9:15 a. m. a 1:15 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. (martes a viernes) / De 8:15 a. m. a 1:15 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. (sábados)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-tacna



Tumbes

Museo de Sitio de Cabeza de Vaca "Gran Chilimasa"

Dirección: Calle El Museo 117, Cabeza de Vaca Sur, Corrales, Tumbes.

Días de atención: De martes a sábado y primer domingo del mes.

(ingreso gratis, Ley 30599).

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-cabeza-de-vaca-gran-chilimasa