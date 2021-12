Úrsula Sayán lanza su muestra "Sensorial", donde las velas son las protagonistas. | Fuente: Difusión

Desde este 6 de diciembre, está disponible en la Galería Indigo, ubicada en el distrito de San Isidro, la muestra "Sensorial" de la artista Úrsula Sayán, a la que se puede acceder de manera gratuita hasta el 6 de enero de 2022.

La exposición, que representa el cierre de año de dicho espacio artístico, tiene como protagonistas las velas de la artista, que prometen iluminar los sentidos del público y simbolizar, según un comunicado de prensa, la luz de los deseos.

En la más reciente creación de Úrsula Sayán, según un comunicado de prensa, pueden verse esculturas de velas inspiradas en el misticismo de su luz y las sensaciones que despiertan cuando alguien entra a un espacio y se sumerge en su magia por su calidez, aroma y textura.

Con esculturas colgadas del techo, espejos en los pisos y paredes que harán infinitos los reflejos de los asistentes, las piezas expuestas podrán ser intervenidas por el público, atrapado por los aromas y la música.

"Sensorial" está disponible hasta el 6 de enero de 2022 en la Galería Indigo. | Fuente: Galería Indigo

Úrsula Sayán, una vida dedicada a la luz

En "Sensorial", Úrsula Sayán propone vivir una experiencia única y liberadora a través del recorrido de cinco estaciones que tienen como figuras principales las velas artesanales que ella crea.

Son cinco esculturas que han sido tituladas de la siguiente manera: "Como es arriba es abajo", "Molécula", "Centro", "Collage" e "Infinito". Todas son piezas trabajadas con ceras vegetales y parafina fierro, con toques de aroma de vainilla y cítricos.

Úrsula Sayán despertó su fascinación especial por la luz en la década de 1980. En su exploración, conoce la cera y crea sus primeras valiéndose de su inspiración e instinto para improvisar herramientas y procesos en un rincón de la cocina de la casa de sus padres.

En 1998, compartió su conocimiento con un grupo de niños en el programa de una ONG. Y en 2005, estrenó su primera exposición, también en la Galería Índigo, que llevó el nombre de "Ilusión".

"Sensorial" muestra cinco esculturas de velas, trabajadas por Úrsula Sayán. | Fuente: Galería Indigo

El dato

Muestra: "Sensorial" de Úrsula Sayán

Dirección: Av. El Bosque 263 - San Isidro (Galería Indigo)

Horario: Lunes a sábado, de 10:30 a.m. a 7:30 p.m. Domigos y feriados, de 11 a.m. a 7 p.m.

