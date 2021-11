La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, inauguró la exposición "El País Que Imaginamos" en la FIL Guadalajara 2021. | Fuente: Ministerio de Cultura

En la FIL Guadalajara 2021, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, inauguró la exposición "El país que imaginamos" en el Paseo de Chapultepec, en Guadalajara (México). Una propuesta que, en palabras de la autoridad, reúne la "diversidad cultural" del Perú, país invitado a este encuentro cultural.

La primera actividad se realizó en la galería urbana del Paseo Chapultepec, y contó con la presencia del embajador de Perú en México, Julio Garro y Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL. Esta exposición fotográfica, organizada por el Proyecto Especial Bicentenario de Perú, recuerda un país solidario y comprometido con sus creencias.



Ortiz Perea, quien llegó a la FIL Guadalajara 2021 encabezando la delegación andina destacó de esta muestra fotográfica "lo que somos como país". "El Perú está lleno de experiencias de vida, de mucha capacidad de recuperación, después de un período de violencia que azotó al país, de la pandemia, y de toda la crisis que nos ha generado, somos un país también de vida, de color, de alegría, de fiesta y es lo que representa esa muestra", señaló.

Asimismo, la ministra de Cultura recalcó que la muestra también busca "ayudar a pensarnos haciendo adentro, qué país nos estamos imaginando, qué país queremos construir". De ahí que haya la intención de evidenciar el respeto a "esa diversidad cultural, nuestras propias lenguas, nuestros propios pueblos originarios, la cosmovisión y que todos nos sintamos parte de ese país soñado".

Christian Bendayán presentó su muestra "Purga" en el Museo de las Artes, en México, en el marco de la FIL Guadalajara 2021. | Fuente: Ministerio de Cultura

"Purga", la muestra de Christian Bendayán

Durante la inauguración, la ministra de Cultura le obsequió a Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, un libro que representa los casi 200 años de relación diplomática entre ambos países.

La segunda exposición que tuvo lugar en el marco de la FIL Guadalajara 2021 fue "Purga", de Christian Bendayán, que se inauguró en el Museo de las Artes (Musa). En ella, el artista hace una desmitificación de la cultura de la Amazonía peruana a través de la integración de imágenes de la región y los colectivos indígena y LGTBQI+ peruanos.

En el recorrido inaugural estuvieron presentes Raúl Padilla López, presidente del Patronato de la FIL; Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector de la UdeG, y Schulz Manaut, así como Garro y el escritor nicaragüense y Premio Cervantes, Sergio Ramírez.

“En el año del Bicentenario de la Independencia del Perú, no solo debemos reencontrarnos con aquellos significados relacionados a luchas que cimentaron nuestras bases republicanas, también es importante conectarnos con la cultura ancestral del Perú, aquella que representa y estimula la existencia de la diversidad cultural; somos un país diverso, así como la purga nos conecta con la esencia misma de la condición humana, el reconocimiento de la diversidad cultural nos vinculará a la esencia más trascendental de lo que significa ser peruano, realidad a la que podemos acercarnos mediante esta exposición que el día de hoy estamos inaugurando”, señaló la ministra de Cultura.

La muestra "Purga", de Christian Bendayán en el Museo de las Artes (Musa), dio inicio a la presencia de Perú en la FIL Guadalajara 2021. | Fuente: Ministerio de Cultura

El significado de "Purga"

La exposición toma su nombre de una pieza monumental integrada por 12 “módulos” en los que Christian Bendayán interviene un muro del recinto y hace un ejercicio de renovación personal y de su obra.

"La obra de Bendayán viene a recordarnos el viaje purificador de la ceremonia del Ayahuasca, que forma parte de nuestra tradición amazónica y que permite, a quienes lo realizan, conectarse consigo mismos, con sus ancestros y con la tierra a la que pertenecen, y que son, precisamente, la tierra, los ancestros y los hombres y mujeres a quienes Bendayán rinde homenaje en las piezas que aquí exhibiremos", sostuvo Gisela Ortiz.

Antes de la inauguración, el artista y también gestor cultural charló con un grupo de asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz, un repaso de la trayectoria de Bendayán.

Este sábado 27 de noviembre se inauguró en Expo Guadalajara la edición FIL Guadalajara 2021 y ya se empieza a hacer sentir la cultura peruana en la ciudad.

