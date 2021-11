La muestra podrá ser visitada hasta el sábado 4 de diciembre en la Asociación Tierra Baldía. | Fuente: Difusión

El artista plástico Guillermo Palacios Pomareda nos presenta su novena exposición individual titulada “Migración Adentro”. El proyecto es la experiencia personal del pintor que nos propone un viaje interior a sus archivos personales, que se vieron expuestos y revisitados durante la mudanza de su estudio-taller. Una reflexión en torno a su pasado y a la idea de migrar.

La muestra podrá ser visitada a partir del miércoles 10 de noviembre y estará abierta al público hasta el sábado 4 de diciembre en la Asociación Tierra Baldía. “Migración Adentro es un proyecto que muestra mi proceso de observación personal. Buscar entre mis cosas guardadas lo que realmente estaba guardado muy muy adentro… encontrarme con lo que viví, ver lo que me formó, lo que hice, lo que me emocionó, lo que no sanó, lo que me marcó. Ver de qué estoy hecho… y, por último, quererme… para migrar luego desde adentro, queriendo, amando y creando. Porque siempre migramos hacia un nuevo estado”, comentó el artista sobre su obra.

Guillermo Palacios Pomareda se dedicó a las artes visuales y pintura desde muy joven. Su experiencia laboral se ha centrado en diversos campos de la comunicación, como profesor y director de arte. En el medio cinematográfico ha trabajado en diversas producciones nacionales premiadas como “Octubre”, “Viaje a Tombuctú”, “La Pasión de Javier” y “Samichay”. En 2006 presenta su primera muestra individual titulada “Directo San Martín Los Olivos”, donde pudimos apreciar la inclinación de Palacios Pomadera hacia el movimiento y al traslado, concepto que veremos en “Migración Adentro”.

Ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional, cosechando importantes reseñas de la prensa especializada. Palacios Pomareda tiene una estrecha relación con la Asociación Tierra Baldía del cual comenta “Mi relación con Tierra Baldía se genera a través Rebeca Fuenzalida, a quien conozco desde el colegio, y luego el lazo se estrechó por su vínculo con el Canta Rana. El amor por la familia, por los lugares para ir a comer, que se vuelven una casa. Por esa naturaleza cultural y placer de compartir. Y es por eso que este proyecto Migración Adentro, busca en su primera muestra, un lugar como este, donde se respire hogar”, finalizó.

