Ross Marquand, actor que encarna a Red Skull en Avengers, llega a Lima para el Día del Cómic Festival

Luego de tres años de suspensión de actividades debido a la pandemia, el Día del Cómic Festival vuelve este 2023 de manera presencial. El evento de la cultura pop se realizará del 4 al 7 de mayo en Avenida de la Peruanidad, ubicada en el distrito de Jesús María.

En esta nueva edición, los organizadores confirmaron la presencia del actor estadounidense Ross Marquand, famoso por interpretar a Red Skull en 'Avengers: Endgame e Infinity War' y Aaron, en la serie The Walking Dead. También prestó su voz para varios personajes animados como Ultron en la serie 'What If'.

Asimismo, desde Japón, se espera la visita de la actriz Megumi Mori, la legendaria Delfín Azul de la serie 'Liveman'. David Lloyd, dibutante y co-creador del cómic 'V de Vendetta', Christian Duce, conocido especialmente por sus trabajos para DC Comics y Genaro Vásquez, la voz en español de Rafiki en la franquicia de "El Rey León", también figuran en la lista de invitados.

"Este año podrás disfrutar de más de 100 tiendas de venta de productos temáticos, 40 artistas nacionales, entre ilustradores, caricaturistas e historietistas; además de la presentación de los mejores clubs de fans de Jurassic Park, Harry Potter y Power Rangers", comenta Renato Chinchon, productor del evento.

Además, habrá una celebración especial por el "May the 4th be with you" con los grupos de fans de Star Wars de Lima.

"También habrá réplicas de vehículos de series a escala real, música de las mejores películas en orquesta sinfónica, actividades de interacción, presentación de cosplayers nacionales, concursos, entre otras actividades", agrega el representante del Día del Cómic Festival.

Precios para el Día del Cómic Festival

- Entrada general 30 soles

- Entrada Vip 50 soles (ingreso preferencial, bolso del evento, poster y pin)

- Meet & Greet Ross Marquand: 150 soles

- Meet & Greet Genaro Vásquez: 50 soles

- Autógrafo David Lloyd: 50 soles

Las entradas están a la venta en la plataforma de Joinnus

Actividades especiales

- 30° Aniversario de Jurassic Park: fotos en la zona temática junto al jeep de la película escapando del feroz TRex, también habrá talleres para niños realizados por paleontólogos.

- 25 años de Harry Potter, la batalla de Hogwarts: se realizará el domingo 7 de mayo.

- 30° Aniversario de los Power Rangers: homenaje a los Rangers íconos de los 90's.

- 38 años de los Thundercats: fotos en el tanque felino, una réplica a escala del vehículo de esta clásica serie animada de los 80's.

- Free Comic Book Day: será el sábado 6 de mayo

