Giacomo Giannotti, el mejor bartender del mundo, llega a Lima para Clase Maestra 2025

El director de Paradiso, bar elegido como el mejor del mundo por los 50 Best Bars, presentará su exclusiva ginebra MG Paradiso y dictará clases magistrales durante el congreso de coctelería más importante de América Latina.

Lima se convertirá en la capital mundial de la coctelería con la llegada de Giacomo Giannotti, considerado el mejor bartender del planeta y director de Paradiso (Barcelona), bar elegido en 2022 como el “Mejor del Mundo” por la prestigiosa lista 50 Best Bars.

El mixólogo italiano será el invitado estelar de Clase Maestra, el congreso de coctelería más importante de América Latina, que reunirá a más de 800 profesionales de las barras del 25 al 31 de agosto en el Hotel Intercontinental.

En la cita, Giannotti presentará Gin MG Paradiso, una ginebra creada en colaboración con MG Destilerías, además de dictar una clase magistral en Muna Craft Bar y realizar dos “guest bartending”: uno en Circo, bar del Hotel Intercontinental, y otro en Booze Bar, uno de los más creativos de Lima.

La edición 2025 de Clase Maestra contará también con figuras internacionales como Margarita Sader, David Ríos y Daniele Dalla Pola, consolidando a Lima como una de las ciudades más atractivas de la coctelería mundial.

El mixólogo italiano será el invitado estelar de Clase Maestra.Fuente: Difusión

¿Quién es Giacomo Giannotti?

Originario de la Toscana, Italia, Giacomo Giannotti inició su trayectoria en la heladería familiar Gelatería Paradiso, donde desarrolló su pasión por el servicio. Tras formarse como bartender en Londres, se trasladó a Barcelona, donde trabajó en bares de lujo como el Eclipse del Hotel W y el Hotel Ohla.

En 2014 fue elegido “Mejor Bartender de España” en el concurso World Class. Un año después fundó Paradiso, un speakeasy que revolucionó la coctelería mundial por su creatividad y enfoque experimental.

El éxito de Paradiso dio origen a Paradiso Lab, un centro de investigación en coctelería, así como a nuevos proyectos como Galileo y Monk, además de sedes internacionales en Ibiza y Dubái. En 2022, Paradiso fue reconocido como el mejor bar del mundo y Giannotti se consolidó como uno de los mixólogos más influyentes, ocupando el puesto 13 en la lista de las 100 personalidades más influyentes de la coctelería global publicada por Drinks International.

Su espíritu innovador lo llevó a crear, junto a MG Destilerías, la ginebra MG Paradiso, que combina enebro con notas de hierbaluisa, verbena, jengibre y pimienta de Sichuan. Actualmente, Giannotti es considerado un referente global de la mixología y llega a Lima para compartir su visión en la edición 2025 de Clase Maestra.

