La escritora francesa Annie Ernaux, ganadora del premio Nobel de Literatura 2022, no es un nombre desconocido en el mundo hispanoamericano. Por suerte, sellos editoriales en nuestra lengua se han encargado de traducirla y es muy leída en España, tal y como ella reconoció en una conferencia de prensa que dio tras el anuncio de la Academia Sueca.

Sin embargo, al menos en Perú, sus novelas son todavía de difícil acceso. Así lo reconoció para RPP Noticias la poeta y editora Victoria Guerrero. “Sus obras no llegan a Lima fácilmente y su costo es muy poco accesible. He tenido más acceso a ellas a través de documentos en PDF, que generosamente me compartió una amiga”, señaló.

Por una experiencia similar atravesó la narradora Karina Pacheco, pues a falta de una oferta en librerías peruanas, confesó que los únicos dos libros que ha leído de Annie Ernaux los compró en Francia. “Confío en que ahora sus libros circulen más en nuestro país, porque su obra es poco conocida en el Perú y circula en muy pocas librerías”, afirmó.

A la obra de la autora natural de Lillebonne le sigue el mismo camino que a otros ganadores del Nobel de Literatura: una carrera editorial contra el tiempo en lo que a traducciones se refiere. Porque, aunque el sello Tusquets y la editorial Cabaret Voltaire ofrezcan varios títulos suyos, aún hay mucho por descubrir en quien ha escrito hasta la fecha una veintena de libros.

Annie Ernaux, la escritora del yo radical

Escribió la fallecida escritora peruana Patricia De Souza, en una reseña a la novela “Memoria de chica”, que Annie Ernaux es “la antítesis de Simone de Beauvoir”, pues en su escritura no había lugar para la burguesía. La francesa propone “una suerte de antropología de clase media-baja”, con una exploración de espacios que pueden bien ser supermercados o pueblos olvidados.

“A mí me interesa la obra de Ernaux por la exploración que hace de sí misma y su entorno”, sostuvo Guerrero. “Casi una etnografía de su vida, sin sentimentalismos. Creo que por eso es tremenda, por ese recorrido aparentemente distanciado que se va quebrando en la medida de lo que le ocurre al personaje y a su entorno”, añadió.

Por su parte, Pacheco definió a Annie Ernaux como una “autora radicalmente honesta, original y valiente”. “Es el tipo de escritoras que te hacen sentir interpelada, y esto es necesario, vital (…) Es alguien que no se evade en absoluto de lo político”, indicó. Razón no le falta: en su último encuentro con la prensa, por ejemplo, la escritora francesa abogó por el derecho de las mujeres al aborto y expresó su inquietud ante el “ascenso de la extrema derecha” en Italia y Hungría.

“Es una escritora que habla del ser mujer, de su tránsito por el mundo y de las formas de convivencia con sus parejas, familia, el paso del tiempo, la vejez, la enfermedad y la muerte”, acotó Guerrero sobre una autora que le ha dado al terreno de la intimidad una dimensión política.

La obra Ernaux: ¿por dónde empezar?

A Karina Pacheco, las novelas “Memoria de chica” y “La vergüenza” le parecieron “brillantes”. La primera es un repaso de Annie Ernaux por el verano de 1958, cuando a sus 18 años vivió su primera noche con un hombre en la colonia de S, en el Orne; la segunda, la disección de un episodio familiar traumático, ocurrido en 1952.

“Desde entonces sigo sus entrevistas y opiniones”, comentó la narradora cusqueña. Otros libros de la Nobel de Literatura 2022 también disponibles en español son “Mira las luces, amor mío”, “Una mujer”, “Pura pasión”, “El acontecimiento”, “El lugar”, “La vergüenza”, “El uso de la foto”, “Los años”, “No he salido de mi noche”, entre otros.

Victoria Guerrero, por otro lado, recomendó iniciarse como lector en la obra de Ernaux con la novela “La mujer helada”. “Es la vida cotidiana de esta esposa y madre que está justamente ‘helada’, que ha perdido todo sentido de su lugar en el mundo en ese intento de ser la buena madre, la buena esposa, la buena profesional y ama de casa”.

