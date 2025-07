“He querido huir de las etiquetas”: Blue Jeans en la FIL Lima 2025 y su mirada sobre la literatura juvenil y la cancelación

RPP entrevistó a Blue Jeans. El escritor español regresó a Lima para presentar su nueva novela La última vez que pienso en ti en la FIL Lima 2025. Esta es la entrevista.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Francisco de Paula Fernández, conocido en la literatura juvenil como Blue Jeans, regresó a Lima para presentar su novela La última vez que pienso en ti en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), y de inmediato sintió el calor del público peruano. “Aquí siempre el recibimiento es increíble. El lector peruano es muy apasionado. Le tengo muchísimo cariño”, comenta en entrevista con RPP.

La historia comienza con una escena potente: Ángela Fletcher, una escritora joven que acaba de publicar su primer libro, desaparece misteriosamente y el mundo editorial tiembla. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién es el responsable? Todo empeora cuando se descubre el cadáver de otra autora. A partir de ese momento, la trama nos lleva a conocer su pasado y descubrir secretos que rodean el mundo editorial.

Tal como sugiere su seudónimo, Blue Jeans es relajado, divertido y buena onda. Se sienta a nuestro lado y parece no terminar de asimilar del todo el fenómeno literario que lleva a cuestas. No en vano, la última vez que vino a Perú -para la FIL Lima 2023- fue uno de los autores más solicitados. “Aquello fue una locura total. Estuvimos varias horas firmando, recibí muchísimo cariño y, la verdad, para mí es un gusto que la gente siga viniendo después de tanto tiempo”, recuerda.

Un título romántico con un giro inesperado

Aunque el título sugiere una historia romántica, La última vez que pienso en ti es mucho más que eso. “He querido huir de las etiquetas. Durante años me llamaron ‘el Federico Moccia español’ o ‘el rey del thriller juvenil’… Esta novela tiene un crimen nada más empezar, parte de un título romántico y tiene una libélula en la portada que podría ser perfectamente de un libro de fantasía, pero trata de muchas otras cosas”, explica.

Uno de esos temas es el prejuicio hacia la literatura juvenil. En la novela, un personaje llamado Arán descalifica el género al considerarlo “solo para chicas”. Según Blue Jeans, esa postura refleja un prejuicio real. “Llevo 15 años defendiendo la literatura juvenil. Estoy orgulloso de escribir literatura juvenil. Se piensa que es superficial, pero en mis libros he tratado temas como trastornos alimentarios, bullying, salud mental, sexualidad, relaciones familiares… No se debería opinar sin leer”, afirma.

Además, subraya la importancia de estos libros como puerta de entrada a la lectura: “Creo que quienes escribimos juvenil tenemos la responsabilidad de crear lectores. Si una persona se aficiona a leer a los 14 o 15 años, tenemos un lector para toda la vida”. Y agrega: “La literatura juvenil es para todos los públicos. Son historias donde, simplemente, los protagonistas son jóvenes”.

La cultura de la cancelación y las redes sociales

Otro de los temas centrales de la novela es la cultura de la cancelación, representada a través de un escritor que, tras una decisión polémica, ve truncada su carrera por el castigo social. “Parto de la idea de que no se debe cancelar a nadie, y menos en redes. Para eso están los tribunales. Hoy se cancela a alguien por cualquier cosa, solo porque no nos gusta o porque creemos todo lo que se dice en redes, y se forma una batalla campal que afecta no solo a la persona, sino también a su entorno”, reflexiona.

“Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, son herramientas muy poderosas, pero también tienen un lado negativo: cada día se cancela a alguien, por un motivo u otro, y eso duele. Es un tema muy complejo”, agrega. “Deberíamos alejarnos un poco de eso, y recordar que hay una persona al otro lado de la pantalla que tiene sentimientos. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y los errores graves deberían tratarse en otros espacios, no en redes”.

'La última vez que pienso en ti' es la nueva novela de Blue Jeans, uno de los principales referentes de la literatura juvenil en español.Fuente: Facebook: @BlueJeans7

Personajes fuertes, mujeres reales

Entre los personajes del libro aparece Juana Mendoza, una editora peruana, como un guiño a sus lectores locales. “Siempre está Perú presente en mis libros. Hasta menciono platos como el ceviche, el lomo saltado, la chicha morada o la causa, porque he venido muchas veces y me encanta la comida de aquí”, comenta el escritor.

También destaca que muchos de sus personajes femeninos son mujeres que toman sus propias decisiones. “El mundo de la literatura juvenil es de mujeres: lectoras, editoras, escritoras, libreras. Yo solo intento retratarlas con respeto, desde lo que una chica de 19 años podría sentir. Intento meterme en sus cabezas. No sé si lo hago bien o no, pero lo hago con todo el respeto”.

La última vez que pienso en ti además explora los misterios del sector editorial, desde la perspectiva de una joven escritora. “Se habla mucho de la magia de los libros, pero poco del otro lado: los contratos y sus letras pequeñas, las dificultades que enfrenta un autor joven para publicar, la competencia. Me apetecía contar esa otra parte que también forma parte de este mundo”.

¿Fracaso? Todos lo sentimos

Una de las frases más potentes del libro dice: “La palabra fracaso la tengo escrita en la frente y brilla como luces de neón”. Para Blue Jeans, no es solo una línea dramática: “Yo también me he sentido así. Estudié periodismo, no encontraba trabajo, me rechazaron en todas las editoriales. Vivía en 20 metros cuadrados. Pensaba que no servía, no encontraba mi camino. Hasta que un día, se me encendió la bombillita con Canciones para Paula”.

Canciones para Paula fue su primera novela, publicada en 2009, y la que le abrió el camino hacia otros títulos como ¡Buenos días, princesa! (2012), Algo tan sencillo como tuitear te quiero (2015) y La chica invisible (2018). Ahora presenta La última vez que pienso en ti, editada por Planeta, donde se sienten las influencias de Agatha Christie -ha leído sus 66 novelas de misterio-, así como de Arthur Conan Doyle, John Verdon, Dolores Redondo, e incluso de Lost, su serie favorita.

¿Qué está escribiendo Blue Jeans ahora?

Su proceso creativo es sencillo, pero muy suyo. “Escribo en cafeterías. Antes porque no tenía mesa en casa, ahora porque se convirtió en mi oficina. Es tan sencillo como eso. Me pido un café, abro la portátil y me pongo a escribir”, cuenta. “Cuando voy, sé que no voy a perder el tiempo: voy a escribir. Quitando la pandemia, el resto de novelas las he escrito en cafeterías. Me acostumbré y ahora son mi lugar de trabajo”.

¿Está escribiendo algo nuevo? “No me da tiempo”, bromea. “Pero sí que lo tengo en la cabeza. Cuando regrese a España empezaré con lo nuevo, porque ya tengo la idea, ya he hablado con mis editoras y ya está todo listo para la siguiente novela”, agrega. Por lo pronto, su atención está puesta en la FIL Lima 2025: “Esta es la última firma que hago desde que saqué el libro, y quiero pasarla en grande”.

Blue Jeans en Lima

Presentación:

La última vez que pienso en ti, de Blue Jeans

Sábado 19 de julio, 5 p. m.

FIL Lima 2025, Auditorio Blanca Varela

Firma de libros

Domingo 20 de julio, 10 a. m.

Crisol Óvalo Gutiérrez

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis