8 libros para regalar en el Día del Niño. | Fuente: Difusión

Este domigno 16 de agosto se celebra el Día del Niño, una fecha especial para los más pequeños de la casa y qué mejor regalo para un niño que un libro.

El amor por los libros es una de las mejores enseñanzas que podemos dejar a los más pequeños, pues si se fomenta la lectura desde una corta edad podrán convertirse en grandes lectores.

1. "Nuno canta", del autor Jorge Eslava

La colección NUNO CRECE interpreta literariamente los postulados básicos de la psicología evolutiva infantil. Cada historia corresponde al proceso de aprendizaje del niño, desde la construcción de su conciencia corporal y afectiva (el cuerpo, el cuidado del cuerpo y los juegos) hasta el conocimiento del ambiente (la familia, la escuela y la comunidad).

Este libro lo puedes encontrar en El Virrey, Book Vivant, SBS Librería y supermercados. Su precio es de S/ 34.90.

2. "Jessica Márquez", de la autora Adriana Roca

Este libro forma parte de la colección ‘Peruanos Power 2020’ de Ediciones Pichoncito, una colección inspirada en la vida de reconocidos peruanos que marcaron un hito en nuestro país. La historia de la Dra. Jessica Márquez permitió que su fascinación con la galaxia y el cosmos para descubrir todo sobre las estrellas y el espacio y convertirse en una de las más prestigiosas científicas de la NASA.

Este libro está a la venta en Babel, Crisol, El Virrey, Ibero. Su precio es S/ 49.00.

3. "A los perros buenos no les pasan cosas malas", de la autora Elvira Sastre

La historia de Tango, un perro que tenía cinco meses cuando adoptó al narrador. "Él no me eligió, porque la familia, como todos sabemos, no se elige, pero me aceptó con mucho cariño. Yo debería protegerle, pero en realidad, siempre fue Tango el que cuidó de mí. Eso es una familia: seres que se cuidan y se quieren. Y Tango, por suerte, siempre será la mía".

Está a la venta en El Virrey, Book Vivant, SBS Librería y supermercados. Tiene un costo de S/ 59.00.

4. "Mulán. La novela", un libro de Disney.

Debido a su curiosidad y espíritu aventurero, Mulán lucha constantemente contra los estándares tradicionales de su pueblo después de una visita desastrosa a la Casamentera; además, teme nunca poder alcanzar el honor que su familia merece. Sin embargo, cuando el Emperador decreta que un hombre de cada familia debe alistarse en el ejército para enfrentar una amenaza que asola a China, Mulán decide vestirse de guerrero y tomar el lugar de su padre. Ahora, ella debe proteger su secreto mientras entrena mano a mano con otros soldados. Con el enemigo cada vez más cerca, ¿podrá ser Mulán el héroe que China necesita?

Lo encuentras en las tiendas Ibero, El Virrey, Crisol y supermercados. Su precio es S/ 39.90.

5. "Dani no quiere dormir", de los autores Rosa Jové y Raúl Grabau

Dani no quiere dormir. ¿Quieres saber por qué? ¿Quizá le asusta algo? ¿Encontrará alguna soución para irse a dormir? ¿A ti también te pasa? La librería SBS Internacional nos recomienda este titulo escrito porque contiene elementos que ayudan a entender la dificil situación por la que pasa el protagonista y permite sacar a la luz parte del universo interior de los pequeños lectores. Es probable que en algún momento surjan obstáculos cuando vamos a acostar a los niños.

Está a la venta en SBS Librería Internacional, a S/ 53.90.

6. "Maytalia y el planeta Tierra", de los autores Natalia y Mayden

Tras asomarse al futuro y ver el negro panorama que espera a nuestro planeta, Natalia y Mayden deben concienciar a la gente de la importancia de colaborar entre todos para evitarlo. Gaia, la

Tierra, no puede seguir soportando la desaparición de especies y la invasión de plástico. Pero los negacionistas, liderados por los youtubers Magufa y Camelo, van a tratar de evitarlo ridiculizándoles en sus vídeos. ¿Cómo serán capaces nuestros amigos de frenar la catástrofe medioambiental?

De venta en supermercados y librerías, al precio de S/ 45.00.

7. "Comic 2", un libro de Disney

Esta colección de cómics 2 en 1 es el complemento ideal para los pequeños fans de Disney Junior. Historias de Princesita Sofía, Puppy Dog Pals, Muppet Babies y Fancy Nancy Clancy. Así como de Mickey: Aventuras sobre ruedas y Doctora Juguetes.

En ¡‘La carrera de los bólidos'! Mickey y sus amigos recorren las calles de Madrid en una competencia de velocidad que termina en sorpresas y nuevas amistades. En ‘Lambie y los bebés McStuffins’, la doctora y sus juguetes visitan la central de juguetes bebé, un lugar lleno de ternura.

Esta edición la encuentras en El Virrey, Book Vivant, SBS Librería y supermercados. Su precio es de S/ 35.00.

8. "El Tarantión", del autor Willy Wong

La historia gira en torno a un personaje peculiar que ha llegado a una jungla flotante en una dimensión paralela donde descubrirá un mundo de animales mágicos. A través de sus personajes, como pterosaurios y animales mágicos, el autor Willy Wong, vicerrector de Servicios Universitarios de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) busca inculcar el respeto por la naturaleza y la interdependencia de los seres vivos, así como generar en los pequeños una opinión responsable sobre la manipulación genética.