El escritor irlandés John Banville pide retirar el Nobel de Literatura a Han Kang por no celebrarlo

El escritor irlandés John Banville aseguró que "deberían recuperar" el Nobel de Literatura concedido a la surcoreana Han Kang después de que haya dicho que no celebrará el premio mientras muera gente en las guerras: "Eso fue idiota e infantil y ella hizo el ridículo".

En un encuentro con periodistas en el Museo del Prado en Madrid, donde fue a la segunda edición de la Residencia Internacional de Escritores Escribir el Prado, el autor de Regreso a Birchwood y La señora Osmond admitió que no ha leído ningún libro de Han Kang.

"A mi edad solo releo o leo cosas nuevas muy buenas", dijo el escritor, de 78 años.

"Los artistas tienen la responsabilidad de ser responsables en el mundo y no hacer declaraciones estúpidas, no ser infantiles ni ser indulgentes consigo mismos", añadió Banville.

"Somos seres humanos comunes y corrientes como todos los demás, pero representamos un gran proyecto humano que es un proyecto de arte y nos corresponde a nosotros mantenerlo", alegó.

Según Banville, los escritores no tienen que "ser solemnes", pero sí que "ser serios", motivo por el que lanzó esta crítica que él mismo lamentó: "Ya me he condenado a la controversia".



¿Por qué Han Kang se niega a celebrar su premio Nobel?

Han Kang se convirtió en la primera mujer asiática y la primera escritora surcoreana en obtener el galardón que le fue otorgado "por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana", según informó la Academia Sueca.

En un mensaje difundido a través de una de sus editoriales en Corea del Sur, Han Kang expresó estar "profundamente agradecida" por las felicitaciones recibidas, aunque también "abrumada" por la situación mundial.

A pesar de la magnitud de este logro, la escritora prefiere mantener un perfil bajo, "motivada por el dolor que siente ante las guerras en curso".

En la rueda de prensa, Han Seung-won, padre de la escritora, reveló que había considerado organizar una fiesta en honor a su hija, pero finalmente desistió por petición de ella, quien insistió en que "no celebremos nada mientras estamos viendo esos eventos trágicos".

"Me dijo que con las guerras intensificándose y tanta gente muriendo cada día, ¿cómo podíamos hacer una celebración o una rueda de prensa?", agregó. (Con información de EFE)

