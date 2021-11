Feria del Libro del Bicentenario entra a su segunda semana con una serie de conciertos. | Fuente: Difusión

La Feria del Libro del Bicentenario, evento gratuito que se desarrolla en el Parque Kennedy, entró a su segunda semana con una serie de conciertos en vivo programados en el ‘Balcón del Bicentenario’, ubicado en la Municipalidad de Miraflores.

El festival reúne a 15 personalidades del exterior, más de 100 stands, 120 expositores (libreros, distribuidores y editores) y 140 actividades culturales; convirtiéndose en la primera feria del libro de Latinoamérica con invitados internacionales de manera presencial tras la llegada de la pandemia.

Durante la primera semana, reconocidas personalidades del ámbito cultural arribaron al Perú para participar en la Feria del Libro del Bicentenario como Margarita Laso, Xavier Oquendo Troncoso (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Socorro Venegas (México), Homero Carvalho (Bolivia), María Casiraghi, Leopoldo Castilla (Argentina), José Luis Díaz-Granados y Diana López Zuleta (Colombia).

El play de honor de los conciertos estuvo a cargo de Alejaru y en esta segunda semana se presentarán Blanca Galdos con la guitarra de Ernesto Hermoza (martes 23 de noviembre), Diana Salas (miércoles 24), Jesús Paredes y Nuria Saba (viernes 26), así como Gustavo Ratto y Roxie (sábado 27).

Mientras que los escritores que estarán en el evento para esta segunda etapa son: Leonardo Valencia (Ecuador), Carlos J. Aldazábal (Argentina), Ernesto Carrión, Óscar Vela (Ecuador), Gustavo Valle (Venezuela) y Fernando Iwasaki.

La Feria del Libro del Bicentenario se realiza en el parque Kennedy de Miraflores hasta el 1 de diciembre. | Fuente: Difusión

Victoria Cruz formará parte de la Feria del Libro del Bicentenario

La cantante y compositora colombiana, nominada al Latin Grammy, Victoria Sur, se presentará en el cierre de la Feria del Libro del Bicentenario, evento que se está desarrollando desde el 15 de noviembre y va hasta el 1 de diciembre en el Parque Kennedy de Miraflores.

Victoria Sur ha participado en los más importantes festivales de música tradicional de Colombia, entre los 10 y 20 años, como integrante del dúo ‘Sombra y Luz’, y adelantó estudios musicales en La Habana (Cuba) y posteriormente en Nueva York (EE.UU.).

Su primer trabajo discográfico, titulado ‘Bambuco Ácido’ (2004), cuenta con la producción del destacado músico colombiano Juan Sebastián Monsalve. Asimismo, formó parte de la agrupación de world music ‘Mandrágora’.

También compuso e interpretó la canción oficial de los Juegos Bolivarianos de 2005, titulada ‘Es América’. Al año siguiente representó a Colombia en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, compartiendo escenario con la cubana Omara Portuondo y la española Martirio.

