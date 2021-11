La Feria del Libro del Bicentenario será de ingreso libre y no solo contará con presentaciones de obras, sino también con múltiples conversatorios, conciertos y sesiones de cuentacuentos. | Fuente: Difusión

La Cámara Peruana del Libro (CPL) anunció el desarrollo de la Feria del Libro del Bicentenario, evento que contará con más de 100 expositores e invitados internacionales de manera presencial, del 15 de noviembre al 1 de diciembre en el Parque Kennedy de Miraflores.

Con este anuncio, la institución no solo marca un hito al organizar este año 5 ferias en 5 meses, sino también retoma las actividades presenciales, reuniendo a escritores de ocho países por el Bicentenario de la Independencia del Perú, lo que convierte a esta feria en el evento cultural más importante del 2021.

La Feria del Libro del Bicentenario será de ingreso libre, respetando todos los protocolos de bioseguridad, y no solo contará con presentaciones de obras, sino también con múltiples conversatorios, conciertos y sesiones de cuentacuentos.

Entre los invitados estarán la nominada al Latin Grammy: la colombiana Victoria Sur; así como sus compatriotas José Luis Díaz-Granados y Diana López Zuleta. De Ecuador: Leonardo Valencia, Óscar Vela, Xavier Oquendo Troncoso, Ernesto Carrión y Margarita Laso. Mientras que por Venezuela se hará presente Gustavo Valle.

También participarán Claudia Apablaza (Chile); Carlos Aldazábal, Leopoldo Castilla y María Casiraghi (Argentina), y más invitados nacionales y extranjeros de importante trayectoria que la Cámara Peruana del Libro detallará en los próximos días.

VICTORIA SUR EN LA FERIA DEL LIBRO DEL BICENTENARIO

La cantante y compositora colombiana, nominada al Grammy Latino, Victoria Sur, se presentará en la Feria del Libro del Bicentenario, evento que se desarrollará del 15 de noviembre al 1 de diciembre en el Parque Kennedy de Miraflores.

Victoria Sur ha participado en los más importantes festivales de música tradicional de Colombia, entre los 10 y 20 años, como integrante del dúo ‘Sombra y Luz’, y adelantó estudios musicales en La Habana (Cuba) y posteriormente en Nueva York (EE.UU.).

Su primer trabajo discográfico, titulado ‘Bambuco Ácido’ (2004), cuenta con la producción del destacado músico colombiano Juan Sebastián Monsalve. Asimismo, formó parte de la agrupación de world music ‘Mandrágora’.

También compuso e interpretó la canción oficial de los Juegos Bolivarianos de 2005, titulada ‘Es América’. Al año siguiente representó a Colombia en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, compartiendo escenario con la cubana Omara Portuondo y la española Martirio.

Su segundo trabajo discográfico como solista, ‘Colección de mundos’ (2008), fue dirigido por el guitarrista Teto Ocampo (ex director del grupo ‘La Provincia’ de Carlos Vives), recibiendo importantes comentarios de medios especializados.

En mayo, Victoria Sur y Susana Baca estrenaron el video del tema ‘Camino de la Patria’, una adaptación musical del poema de Carlos Castro Saavedra. También, este año, Victoria Sur fue nominada a los Premios Grammy Latinos, en la categoría ‘Mejor álbum de música para niños’, por su disco ‘Nanas consentidoras’.

