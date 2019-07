Pilar Sordo presenta este 29 de julio "La libertad de ser quien soy". | Fuente: Facebook | Pilar Sordo

Pilar Sordo se encuentra en Lima para presentar su más reciente libro en la Feria del Libro que se realiza en el Parque Próceres de la Independencia en el distrito de Jesús María.

La psicóloga y escritora chilena presentará su publicación "La libertad de ser quien soy" este lunes 29 de julio, a las 7 de la noche, en la sala Blanca Valera de la FIL Lima 2019.

En este libro, la autora hace frente a las incógnitas y dudas existenciales que inundan a las personas desde el inicio de la humanidad, planteando que la libertad es básicamente vivir de manera consciente y sin miedos.

"Uno puede entender que hay otras expresiones de amor, no todo tiene que ver con las compras y el consumo. No es que uno se vuelva egoísta porque el concepto de libertad no tiene que ver con lo que yo quiero, porque eso es una ilusión. Ninguna persona hace lo quiere", dijo Pilar Sordo en el programa "Encendidos" de RPP Noticias.

La escritora añadió que, en muchas ocasiones, las personas suelen enfocarse mucho en el pasado o en el futuro, descuidando así el presente y su entorno actual. "La ansiedad y la angustia siempre es exceso de futuro. La melancolía y depresión es exceso de pasado", agregó.



"Yo siempre digo que soy una peregrina y en mis peregrinajes hago estas caminatas que son estas investigaciones que traduzco en los libros, donde hay miles de personas detrás, historias, alegrías, penas, que son compartidas porque también las vivo yo con cada una de las investigaciones", concluyó.

"La libertad de ser quien soy" ya se encuentra disponible en las principales cadenas de librería del Perú. Además, está presente en el stand de Planeta de la FIL Lima 2019.

EL DATO



Presentación de libro: La libertad de ser quien soy de Pilar Sordo.

Organiza: Grupo Planeta.

Sala: Blanca Valera.



Hora: 7:00 P.M.



Fecha: 29/07/19.