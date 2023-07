FIL Lima 2023: Sergio Ocampo presenta 'Las Distancias', novela sobre el hijo secreto de Luis Carlos Galán

Este domingo, 23 de julio, el escritor colombiano Sergio Ocampo Madrid presentará su libro Las Distancias a las 6:00 p.m., en el auditorio Izquierdo Ríos en la FIL Lima 2023. En su novela, narra la historia sobre el hijo fuera del matrimonio de Luis Carlos Galán, uno de los políticos más importantes de Colombia y que fue asesinado por Pablo Escobar, en 1989.

"Muchos nos preguntamos qué sería de Colombia si no lo hubieran asesinado. En la década de los 90 nos enteramos de que tenía un hijo con una empleada doméstica, lo mantuvo oculto y creció con condiciones precarias, creció con una madre soltera y él, mientras tanto, estudiaba en escuelas pobres, pero su papá era ministro de educación en Colombia", dijo en Ampliación de Noticias.

Para Sergio Ocampo, la historia en Las Distancias "es tremendamente poderosa por la cantidad de experiencias, pero es reveladora de lo que somos como continente y lo que somos los latinos, de las distancias enormes que hay entre la vida rural y urbana, también esos esqueletos que guardan en sus armarios nuestras clases dirigentes".

El hijo fuera del matrimonio de Luis Carlos Galán

Al escritor colombiano, le llamó la atención dos grandes contracciones que encontró: uno, se puso a pensar en cómo un hombre como Luis Carlos Galán, que no le tenía miedo de enfrentar a Pablo Escobar que era la máquina pavorosa de muerte en Colombia en los últimos 30 años, sí tenía miedo al qué dirán. Segundo, que el chico de 58 años, su hijo, consiguió su apellido nueve años después de que murió el padre con facilidad, pero los medios de comunicación no quisieron escuchar en su momento porque no quería dinamitar con la democracia colombiana.

La única fuente de Las Distancias es él, es una novela de ficción, no un trabajo periodístico. Es como un hombre recuerda su vida, la forma en la que la evoca y fueron sucediendo los hechos. En ese sentido, no había necesidad de hablar con nadie más y tomó esa decisión.

"Si fuera un trabajo periodístico, tenía que estar ceñido a los hechos, al rigor, pero como es literatura, me permitió meter una gran cantidad de reflexiones, por ejemplo, el protagonista intentó ser ciclista, en Colombia es importante desde hace 100 años, entonces ahí hago una reflexión del ciclismo como metáfora. Una de las cosas de haber escrito la novela es hasta cierto punto haber contribuido a hacer catarsis. El personaje hizo catarsis acerca de sus pequeños resentimientos, me sedujo el personaje que no estaba cargado de rabia ni rencor hacia su papá", dijo Sergio Ocampo.