La nueva novela del escritor japonés Haruki Murakami, que se publicará en Japón el próximo 13 de abril, llevará por título "The City and its Uncertain Walls" ("La ciudad y sus muros inciertos"), según desveló este miércoles su editorial, Shinchosha, en un comunicado.

Shinchosha también dio a conocer la portada que llevará la novela en el país natal del narrador, donde se puede ver una especie de pasadizo, así como una breve descripción de la trama, que parece indicar que podría tratarse de una historia de misterio.

"Se debe ir a esta ciudad. A costa de todo. Como en un viejo sueño, se abre una estantería escondida y se despierta la historia sellada, que empieza a moverse", detalla el comunicado de la editorial que dice que este libro refleja "el mundo de Murakami 100 % y hace temblar el alma".









La novela, de unas 1 200 páginas, será la primera de Haruki Murakami en seis años, tras publicar en 2017 "Killing Commendatore" ("La muerte del comendador"), y la primera que se publicará simultáneamente en papel y en formato electrónico.

El 13 de abril será la fecha de publicación en Japón, donde tendrá un precio de 2 970 yenes (unos 22 dólares), pero todavía se desconoce la fecha de lanzamiento en otros países.

La trayectoria de Haruki Murakami

Nacido en Kioto (oeste de Japón), Haruki Murakami, de 74 años, debutó en la literatura con la novela "Hear the wind sing" ("Escucha la canción del viento", 1979) y es conocido por obras como "Norwegian wood" ("Tokio blues", 1987), "Kafka on the shore" ("Kafka en la orilla", 2002) o las más recientes "1Q84" (2010) y "Men without women" ("Hombres sin mujeres", 2014).

Con una prosa sintética, distante, cinematográfica y misteriosa, Murakami sabe elevar la vida cotidiana a un juego de ficción y realidad con el que ha enganchado a miles de lectores en todo el planeta que se sienten identificados con algunas de sus historias.

En 2021 se abrió una biblioteca con sus novelas, álbumes de recortes y discos de vinilo en la Universidad Waseda de Tokio, con una réplica del espacio de trabajo minimista de Haruki Murakami, un café y un estudio de radio.

Aspirante al Premio Nobel de Literatura, su libro "Hombres sin mujeres" fue adaptado al cine por Ryūsuke Hamaguchi, que obtuvo cuatro nominaciones en los Oscar 2022.

Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas y su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Hans Christian Andersen, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize.

(Con información de EFE).

