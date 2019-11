Hay Festival Arequipa 2019: Rafaella León confirma su deseo de escribir un segundo libro de Martín Vizcarra | Fuente: RPP Noticias

Rafaella León, periodista y editora de "Somos", confirmó que al final del mandato de Martín Vizcarra se animará a realizar un nuevo libro a modo de continuación de "Vizcarra: retrato de un poder en construcción" (Debate, 2019).

"Cuando Vizcarra salga del poder, ahí lo buscaré de nuevo", confirmó León en entrevista con RPP Noticias desde el Hay Festival Arequipa 2019.

Con el cambio en la estructura política, que trajo la disolución del Congreso a finales de setiembre, el libro de Rafaella salió como pan caliente. "La gente está buscando periodismo de largo aliento, ya no es suficiente enterarse por las noticias. Por eso es importante que los periodistas escribamos libros de la coyuntura, de lo que nos está pasando, de lo que está pasando con mi libro y otros (similares)", menciona en entrevista con "Ampliación de Noticias" desde Arequipa.

León considera que es importante que se viva un "boom de la literatura escrita por periodistas". "En mi caso veía que las cosas seguían y me decía: '¿cuándo voy a acabar este libro?'. Yo no creo que el libro se desactualice, en cambio creo que desde julio (fecha en que fue publicada) que con cada coyuntura, el libro se renueva", resalta.

Al final de su libro, recuerda Rafaella, Vizcarra afirma que vive en una crisis extrema. Meses después, el Presidente disolvió el Congreso. "Por eso hablamos de un poder en construcción, pero no solo Vizcarra está en ese proceso, sino también nosotros como ciudadanía. Ahora en enero se verá a quién se premia o no", explicó.

"El libro no es una biografía, no me detengo solo en el personaje. En caso, Vizcarra describe un momento difícil, cambiante, la incertidumbre es el marco de todo el libro. Pero, por otro lado, nuestro momento describe al personaje", finaliza.

