El periodista y escritor Jorge Coaguila publicó "Ribeyro, una vida", la biografía oficial del mayor cuentista peruano. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Luis Miranda

Meses antes de su muerte, en 1994, Julio Ramón Ribeyro asistió a Madrid (España) para presentar la segunda edición de su novela "Cambio de guardia" y sus cuentos completos reunidos por la editorial Alfaguara. A su regreso, le regaló un ejemplar de cada uno a Jorge Coaguila, por entonces un joven de 24 años que había publicado artículos sobre su obra y lo había entrevistado un puñado de veces. En la dedicatoria, escribió: "Para Jorge Coaguila, mi crítico y biógrafo oficial".

"Me sorprendió mucho, porque nunca había escrito una biografía ni tenía en mente hacerlo, tampoco quería dedicarme mucho a la crítica, pero eso fue lo que anotó y lo asumí como un reto", dijo el periodista y escritor en entrevista con RPP Noticias. Con el tiempo, la etiqueta de "biógrafo oficial" fue ganando peso en su día a día, pues casi sin querer —pero queriendo— reunía fotografías del escritor, conversaba con sus amigos de generación y publicaba en revistas pasajes de su vida.

En medio de la pandemia, Coaguila aprovechó el encierro para organizar todo ese material que había logrado reunir a lo largo de los años —desde los cuentos, las cartas y los diarios del autor hasta las entrevistas que hizo a su entorno más cercano— para cumplir con el encargo que alguna vez le encomendó. El resultado es "Ribeyro, una vida", que salió a la luz este año bajo la editorial Revuelta, y en la que en más de 500 páginas da cuenta de los días y las noches del mayor cuentista peruano.



"Ribeyro, una vida" recoge los episodios clave en la existencia del autor de "Los gallinazos sin plumas". | Fuente: Revuelta Editores

Un reportaje extenso

Imagino que hubo complicaciones para escarbar en ciertos episodios de la vida de Ribeyro. ¿Qué tipo de impedimentos fuiste encontrando?

Sin duda. Hay gente que falleció en el camino, algunos miembros de su generación, compañeros de colegio. Hay lagunas en la documentación. Por ejemplo, Ribeyro ha mencionado mucho acerca de su infancia en muchos de sus cuentos. Su paso por Santa Cruz tiene huellas en, por ejemplo, "Cacos y canes", "Los eucaliptos", o el conjunto "Relatos santacrucinos", que son muy autobiográficos; sin embargo, la época de su paso por la diplomacia no se encuentra en su ficción. Un poco en sus diarios y cartas. Los últimos años han dejado huella en sus cartas y diarios, pero yo he tenido acceso a esos documentos de manera parcial. Cuando se publique el diario completo, seguro que podría enriquecer esa parte de la biografía.

Los peruanos somos algo ingratos con nuestros escritores y no abundan las biografías literarias. Pero ¿hubo algún modelo para ti?

En la literatura peruana no es frecuente tener biografías de escritores, aunque sí muchos perfiles de políticos. Hay una biografía de César Vallejo, firmada por Miguel Pachas; el perfil de Daniel Titinger sobre Ribeyro; otras de Luis Alberto Sánchez, que son muy de escritorio. Y también hay una biografía sobre el Inca Garcilaso de Aurelio Miró Quesada. Mi biografía está a caballo con el reportaje. En cualquier librería, las obras de ficción compiten con las de no ficción, y debo señalar que hay muy buenos ensayos, reportajes, perfiles y crónicas.

Se siente ese tono periodístico a lo largo de la biografía, tal es así que "Ribeyro, una vida" podría leerse como un reportaje extenso.

Es uno de los modelos que he querido seguir como los grandes autores del periodismo que aprecio. He entrevistado a varias personas y me pareció importante citar sus declaraciones, aunque a algunos les sorprenda ese tipo de textos en una biografía. Algunos creen que solamente debe haber pocas declaraciones. A otros les parece fantástico tener la fuente directa.

En buena parte, también parece una biografía compuesta a cuatro manos, porque hay muchas declaraciones de Ribeyro en ella. ¿Era inevitable que su voz esté tan presente?

Él ha dejado muchos testimonios en entrevistas, cartas, diario personal. Era fundamental citar sus propias declaraciones. Aunque también señalo que exagera en ciertas afirmaciones. A veces uno tiende a embellecer o exagerar su vida. Por ejemplo, cuando publicó Julio Ramón Ribeyro el primer volumen de su diario personal, donde habla de una relación con una mujer limeña en París, tras la publicación hubo una reunión de amigos y allí estuvo presente la verdadera C., Cati Herrera, que desmintió algunos pasajes del libro. Llegar a la verdad absoluta es complicado. He querido tener distintas fuentes sobre la verdad de un hecho. Hay que tener en cuenta que varios de los entrevistados son escritores y tienden a privilegiar la función del relato sobre lo que ocurrió realmente.

Julio Ramón Ribeyro dejó como legado literario más de 90 cuentos, además de ensayos, novelas, prosas, cartas y un diario personal. | Fuente: Andina

Juan Antonio y Alida, figuras claves

¿A quién de las personas que trataron con Ribeyro te hubiera gustado entrevistar en vida?

Intenté en algunas ocasiones entrevistar a Alan García, que tuvo bastante protagonismo en la vida de Ribeyro. Cuando era muy joven, conoció a Ribeyro y Bryce Echenique en un bar de música latinoamericana. Me hubiera gustado saber de esa relación, del aprecio que le tenía. Fue tanto el cariño que lo ascendió en su cargo diplomático y lo condecoró con la Orden del Sol. Quiso que fuera ministro en la cartera de Cultura. Pero no pude arrancarle una declaración. Eso hubiera sido importante.

Llama la atención lo importante que resultó Juan Antonio, su hermano, en la construcción de Julio Ramón como escritor.

Fue muy valioso, porque le proveía de información de lo que acontecía en el ámbito cultural de Lima. Los libros más importantes que aparecían aquí, él se los enviaba. Si hoy tenemos la facilidad de conectarnos por internet, él era su Google. Le informaba de todo no solo en el ámbito cultural, sino también político. Juan Antonio era amigo de muchos miembros de la Generación del 50, como Washington Delgado y Francisco Bendezú. Ausente el hermano, se reunía con ellos, participaba en tertulias. Y era un agente literario, porque le hacía encargos, le enviaba los manuscritos, cobraba los cheques de los artículos. Además, le entregaba información para escribir algunos relatos, como "Tristes querellas en la vieja quinta". Es su mayor confesor y eso se demuestra en "Cartas a Juan Antonio".

Tanto la amistad como las mujeres dejaron profunda huella en Ribeyro. Aunque abundan las relaciones con personas que resultan todo una incógnita, como Mimí, la muchacha belga de la que se enamoró y no volvió a saber más hasta su muerte.

A Mimí le dedicó su primera novela, "Crónica de San Gabriel", y en algún pasaje de su diario, tras un encuentro con ella, señala que lo que había ocurrido se inscribe con letras de oro en su experiencia de vida. Él también dice que si uno pierde un amigo, pierde la posibilidad de conocerse mejor. La influencia de las mujeres en su vida, pese a su timidez e inseguridad, fue fuerte. Tuvo varios romances, incluso hasta el final de sus días.

Alida Cordero, la viuda, le pide a Ribeyro que no la mencione mucho en sus diarios. Y en la biografía, ciertamente aparece, se dan luces sobre el inicio de su relación, pero también se siente que en algún punto desaparece. ¿A qué crees que se deba ese exceso de discreción?

Ella tiene esa opción. Uno podría decir que oculta algo, pero sobre su pasado ella no quiere hablar. Tendría que escribir una biografía sobre ella: ir a Jauja, entrevistar a sus parientes, a los miembros de la Generación del 50 que quedan y que la conocieron. Ella cuenta que conoció a Ribeyro por Javier Heraud, aunque hay otro testimonio distinto. Hay un aura de misterio en torno a ella. He rescatado alguna información, pero es muy complicado conocerla mejor.

Al margen de ello, ha tenido un protagonismo enorme, tanto así que hasta el último suspiro estuvo al lado del autor. Lo acompañó muchísimo, conoció sus dificultades de salud y sus principales logros. Creo que ha sido una relación de amor y desamor, y de enorme admiración de ella hacia un escritor muy valioso. Sé que ha sido satanizada un poco por ciertos intelectuales. La ven como la viuda negra, una especie de Georgette, la viuda de Vallejo que se encolerizaba cuando se publicaban obras del poeta que a ella no le agradaban. Pero lo cierto es que ella lo apoyó económicamente a Ribeyro. Así como Vargas Llosa señala que él solo sirve para escribir, también aplica para Ribeyro: sin el aporte de Alida, Ribeyro hubiera aportado mucho menos.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.